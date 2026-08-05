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ZA 222 BRANITELJA /

Armada osvijetlila Krčki most sa 222 baklje, HGSS razvio zastavu na tvrđavi u Dubrovniku

Dan pobjede obilježava se i diljem zemlje. Spektakularni prizori stižu s Krčkog mosta  - bakljada u čast braniteljima. 

Već desetu godinu za redom Armada - navijačka skupine Rijeke zapalila je 222 baklje i tako su se prisjetili 222 poginula hrvatska branitelja iz Primorsko-goranske županije.

Na jugu zemlje pripadnici HGSS-a iz Dubrovnika su se popeli na tvrđavu sv. Ivana i razvili hrvatsku zastavu. Tako su odali počast svim hrvatskim braniteljima i obilježili jedan od najvažnijih datuma hrvatske povijesti.

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5.8.2026.
13:47
RTL Danas
OlujaKrcki MostKrkArmadaBraniteljiDubrovnikTvrđava
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