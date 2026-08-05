Armada osvijetlila Krčki most sa 222 baklje, HGSS razvio zastavu na tvrđavi u Dubrovniku

DAN POBJEDE /
Emotivna sjećanja na dan kada je stigao mir: 'Znali smo da više nema ljudskih žrtava'
Dan pobjede obilježava se i diljem zemlje. Spektakularni prizori stižu s Krčkog mosta - bakljada u čast braniteljima.
Već desetu godinu za redom Armada - navijačka skupine Rijeke zapalila je 222 baklje i tako su se prisjetili 222 poginula hrvatska branitelja iz Primorsko-goranske županije.
Na jugu zemlje pripadnici HGSS-a iz Dubrovnika su se popeli na tvrđavu sv. Ivana i razvili hrvatsku zastavu. Tako su odali počast svim hrvatskim braniteljima i obilježili jedan od najvažnijih datuma hrvatske povijesti.