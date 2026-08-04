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UŽASNA TRAGEDIJA /

Slaže se mozaik horora u Zagorju: Stručnjakinja objasnila kako je moglo doći do zločina

Još se čeka nalaz obdukcije kako bi se znao točan uzrok smrti 46-godišnjaka i njegovo dvoje djece

4.8.2026.
22:18
Marina Brcković
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Krapinsko-zagorska županija proglasila je Dan žalosti zbog obiteljske tragedije u kojoj su smrtno stradali otac i dvoje djece. Svima koji je zatraže bit će dostupna i besplatna psihološka pomoć. Istodobno, policija još slaže mozaik ovog strašnog zločina.

Cijela Krapinsko-zagorska županija tuguje za dva mlada izgubljena života. Dan žalosti bit će u četvrtak, na dan sprovoda. 

"Još jednom izražavam duboku sućut obitelji, svima ožalošćenima. Došla je do nas informacija o vremenu održavanju pogreba, bit će u četvrtak i uoči toga donio sam odluku o proglašenju Dana žalosti", naveo je Marko Kos (SDP), načelnik Općine Sveti Križ Začretje.

Velika je to tragedija za sve pa je djeci i odraslima dostupna besplatna psihološka pomoć.  "S Krapinsko-zagorskom županijom i Domom zdravlja odlučili smo za one koji se osjećaju da im je potrebno pružiti i određenu psihološku pomoć, da bi se jednostavno građani mogli obratiti stručnim službama unutar Doma zdravlja ako im je to potrebno. Još jednom, ovo je velika tragedija za sve nas", dodaje Kos. 

Još se čeka nalaz obdukcije kako bi se znao točan uzrok smrti 46-godišnjaka i njegovo dvoje djece. "Moja je informacija da je krenula obdukcija jutros, a sad je li završila i kad će... Znamo da pogotovo kad je tu kombinacija i s požarima da je onda zahtjevniji rad ljudi koji se bave obdukcijom", objasnio je ministar unutarnjih poslova Davor Božinović

Stručnjakinja: 'Taj čin ide iz gubitka kontrole' 

O ovom slučaju u kojem policija sumnja da je otac oduzeo život svojoj djeci, a potom zapalio kuću i ubio sebe, stručnjakinja Lorena Zec iz udruge SOS Rijeka navodi: "Taj čin ide iz kontrole, odnosno iz gubitka kontrole. Nažalost, u iskustvima u svjetskim istraživanjima i literaturi je poznato da ono najgore što jedan muškarac može učiniti ženi nije ubiti nju, nego njenu djecu. Tako da ne bih rekla da čin ide iz njegovog razočaranja nego iz njegovog osjećaja gubitka kontrole koju on želi, mora imati nad svojom ženom i djecom."

Za svaku osudu su, poručuje, i komentari na društvenim mrežama u kojima se odgovornost traži u ženinom ponašanju, iako je jasno da je isključivi krivac muškarac koji je napravio ovaj zločin. 

"Nažalost, to je društveno okruženje koje mi već dugo vidimo. Vrlo lako društvo sklizne u to da okrivljuje ženu, meni je fascinantno kako će ljudi i društvo općenito puno češće i brže povjerovati njegovim navodima umjesto da društvo promisli kome zaista vjeruje - je li nam zaista prvi instinkt vjerovati onome što je rekao čovjek koji je ubio svoju djecu", kaže Lorena Zec. 

Sve okolnosti ove tragedije i dalje istražuju policija i Državno odvjetništvo. 

UbojstvoOtacDjecaSveti Kriz Zacretje
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