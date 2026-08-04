Skorinov komentar Marvela: 'Pojela ih je pobjeda, slomili su jasan svemir, ali...'

'AKO ME NETKO TAVOM PO GLAVI' /

Ako me netko udari tavom po glavi, pa idu okolo ptičice i smiješna muzika - to je jedan svijet. Ako udari, ja padnem ide mi krv, dođe policija privede ga zbog nanošenja teških ozljeda - to je drugi.

Najvažnija stvar kod pisanja filma je stvaranje jasnih granica mogućeg. Jeste se ikad pitali zašto plačete zbog nečeg na platnu kad znate da nije stvarno - jer se u našem mozgu uključi suspenzija nevjerice. Da bi se uključila svijet mora biti jasno postavljen. Glavni junak ili junakinja moraju imati jasne slabosti.

Marvel je od 2008. do 2019. stvorio 22 jasna filma u vrlo jasnom svemiru. Te odvojene, a opet povezane heroje ljudi su tada masovno obožavali, gotovo svaki je imao ogromnu zaradu. Imali su svoju kulminaciju, epski poraz, pa katarzičnu još epskiju pobjedu uz - tada najgledaniji blockbuster svih vremena. Ali onda ih je pobjeda pojela.

Slomili su jasan svemir u zilijun nejasnih. Počela je era 'lazy writinga' odnosno lijenog pisanja likova. Postalo je nejasno zašto je zlikovac zao. Kao zombiji oživjeli su mrtvi heroji. Smrt više nije bila finalna, već je smrt postala nevažna. Mašina koja stvara milijarde - presušila je kao Orljava. Sve do prošlog petka. Kad je u kina došao film u kojem je opet sve jasno. I ljudi su to masovno primjetili. Novi Spider-Man..