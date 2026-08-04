Ekipa RTL-a Danas ušla je u nuklearnu elektranu Krško! Prijeti li joj gašenje?

31. OBLJETNICA OLUJE /
Diljem Hrvatske odana počast žrtvama: 'S ponosom možemo reći da smo postigli cilj'
Ekipa RTL-a Danas ušla je u nuklearnu elektranu Krško, kojoj prijeti gašenje zbog visokih temperatura.
Problem je zagrijavanje rijeke Save koja hladi reaktor. A bez struje iz Krškog, Hrvatska bi izgubila količinu električne energije potrebne za cijeli Zagreb. U Krškom je bila Katarina Brečić.
Reaktor još radi punom snagom, ali zbog zagrijavanja Save pitanje je do kada. Više pogledajte u prilogu.