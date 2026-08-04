Ekipa RTL-a Danas ušla je u nuklearnu elektranu Krško! Prijeti li joj gašenje?

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REAKTOR RADI, ALI... /

Ekipa RTL-a Danas ušla je u nuklearnu elektranu Krško, kojoj prijeti gašenje zbog visokih temperatura.

Problem je zagrijavanje rijeke Save koja hladi reaktor. A bez struje iz Krškog, Hrvatska bi izgubila količinu električne energije potrebne za cijeli Zagreb. U Krškom je bila Katarina Brečić.

Reaktor još radi punom snagom, ali zbog zagrijavanja Save pitanje je do kada. Više pogledajte u prilogu.