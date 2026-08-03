Pogledajte kako se natječu hrvatski specijalci: Kajaci, kanjon i timski duh

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UOČI 'OLUJE' /

Na Zrmanji se održava Kajak kup Poskok 3, utrka pripadnika specijalnih i interventnih jedinica. Ove se godine natječe 35 posada u seniorskoj, veteranskoj i mješovitoj konkurenciji, a sudionici pokazuju timski duh i fizičku spremnost potrebnu za zahtjevnu službu.

Utrka se održava uoči Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja. Natjecatelji su poslijepodne krenuli ispod Masleničkog mosta, a prve su posade dva sata poslije stigle do Obrovca.

Reporterka RTL-a Danas Nikolina Radić razgovarala je s pripadnicima Policijske uprave dubrovačko-neretvanske Zvonkom Brljevićem i Marinom Lipovcem te pripadnicima Jedinice specijalne policije Grof.

Organizator Kajak kupa Poskok Đuro Župan istaknuo je da je upravo kajak idealan za ovakvu vrstu natjecanja.

"Kajak je primjeren alat za ovaj predivan kanjon i primjerena disciplina za ovakvu vrstu fizičke pripreme koja krasi pripadnike specijalnih antiterorističkih i interventnih jedinica, kako iz Hrvatske tako i iz asocijacije Atlas", rekao je Župan.

Više pogledajte u prilogu.