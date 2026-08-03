Eksplozije na Dunavu! Rumunji spašavaju svoju elektranu, kritično i u Mađarskoj!

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'Nikada nisam vidjela ništa slično' /

Mađarskoj i Rumunjskoj zbog visokih temperatura prijeti energetski udar. Vodostaj Dunava sve je niži pa u Rumunjskoj kontroliranim eksplozijama pokušavaju preusmjeriti tok rijeke kako bi nuklearnoj elektrani osigurali dovoljno vode za hlađenje.

Mađarska je zasad izbjegla gašenje nuklearne elektrane Paks nakon što su građani i tvrtke smanjili potrošnju struje.

Suša je potpuno promijenila izgled Dunava, a stanovnici ne pamte tako nizak vodostaj.

"Nikada u životu nisam vidjela ništa slično. To je zaista šokantno i jako, jako tužno. Imam osjećaj da ne nestaje samo voda, nego zajedno s njom i cijeli ekosustav", rekla je jedna stanovnica Mađarske.

Više pogledajte u prilogu.