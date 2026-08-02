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TROJE MRTVIH /

Nakon tragedije u Sv. Križu Začretju oglasio se ministar Ružić: 'Nije bilo postupanja'

Dan nakon stravične tragedije u Svetom Križu Začretju u kojoj su smrtno stradale tri osobe, oglasila se policija.

Izvijestili su kako su nakon dojave o požaru na katu obiteljske kuće pronađena tijela dvije maloljetne osobe i 46-godišnjaka. Utvrđeno je kako je u nekoliko prostorija u kući zapaljena vatra koja je izazvala požar. Tijela su prevezena na obdukciju kako bi se utvrdio točan uzrok smrti, a neslužbeno doznajemo- riječ je o ubojstvu i samoubojstvu.

"Nije bilo obiteljsko-pravnog postupanja od strane sustava socijalne skrbi i obitelj nije bila ni pod kakvim kontaktom sa sustavom socijalne skrbi. Moram izraziti duboko žaljenje i cijeloj obitelji i zajednici koja je bila povezana s tom obitelji na bilo koji način u bliskosti", rekao je ministar Alen Ružić. 

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2.8.2026.
16:59
Tajana Gvardiol
UbojstvoSamoubojstvoSveti Kriz ZacretjePožarVatrogasciAlen Ružić
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