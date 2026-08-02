Kreće 'invazija' susjeda na našu obalu? Ana nam je otkrila zašto voli Hrvatsku

Najveći broj Talijana upravo u kolovozu odlazi na godišnji odmor. Počinje "ferragosto" (tzv. talijanske "ferije u augustu") pa se sada očekuje i val dolazaka na hrvatsku obalu. Hoće li se ta očekivanja ostvariti i što danas najviše utječe na odluku Talijana gdje će ljetovati?

Nastup talijanskog repera Artie 5ivea doveo je mlade Talijane na Zrće. Preko dana uživaju u kupanju s ove strane Jadrana.

"Izabrali smo Hrvatsku, najviše zbog mora i klime, ali i zabave. Cijene su korektne, hrana je ukusna, nije kao u Italiji, ali je dobra, haha", kaže mlada Talijanka Gloria, a njezina prijateljica Ana dodaje: "Ovo je naša omiljena plaža. Ovdje smo popodne kada smo u moru i bavimo se vodenim sportovima, navečer smo uvijek tu i idemo u diskoteku, na zabave. Plaža, more, sve je predivno."

Osim automobilima i avionima oko 913 tisuća Talijana u Hrvatsku je lani došlo i brodovima i trajektima. Brzi brod iz Pesara i ove ih sezone svake subote dovodi u Novalju.

"Govorimo o mladim gostima, pretežno o mladim turistima kojima je cilj i primarni dolazak zbog samog partija i zbog plaže Zrće", kaže direktorica TZ Grada Novalje Marina Šćiran.

Brzobrodska linija

Trajektne linije preko Jadrana povezuju Dubrovnik s Barijem, a Split i s Barijem i s Anconom. Zadar od kraja lipnja do kraja kolovoza ima brzobrodsku liniju prema Anconi i tu najkraću morsku dionicu preko mora posada "Jelene" prođe za tri i pol do četiri sata.

"Za razliku od trajekata koji su puno sporiji, najbrže. Najbrže i ovo su ljetna vremena, znači nemate puno neverina, mora i tako dalje, najugodnije. Ovaj brod je ugodan, komotan. I mislim da će ljudima kad se naviknu na liniju biti jako lijepo", smatra kapetan Jadrolinijinog broda "Jelena" Nikica Dešković.

Iskusni agent Jadrolinije koji u Italiji radi 32 godine kaže kako liniju koriste oni koji putuju bez puno prtljage i da treba vremena da ona dosegne puni kapacitet.

"Sada kad smo opet započeli ovu prugu nije jednostavno krenuti. Bit će vjerojatno ova godina, a i sljedeća ako nastavimo, će biti teške godine, ali tek 2028. će pokazati puni pogodak u uvođenju brzobrodske linije. Jer kad se nešto ukine, treba najmanje tri godine da bi se opet pokrenulo", dodaje voditelj Agencije Jadrolinije u Anconi Aris Slama.

Brojka neizvjesna zbog inflacije

Putnici su im Talijani koji odmor provode u Hrvatskoj, ali i zajednica hrvatskih Talijana koja u Zadru i na zadarskim otocima još uvijek ima obiteljsku imovinu.

"Mi imamo kuću u Hrvatskoj, na Dugom otoku. Za nas je ovo lak put jer živimo u Anconi ", zadovoljan je Mirco koji je ovaj put u Hrvatsku poveo i prijatelje, a prednosti ove sezonske linije vidi i skiper Marcello: "Jako praktična i komotna linija. Za četiri sata ste u Hrvatskoj, inače nam kada idemo jedrilicom treba 12 sati."

Bilanca Talijana koji u Hrvatsku dolaze na ljetovanje i ove je godine neizvjesna zbog inflacije i u njihovoj zemlji. Prema podatcima HTZ-a, Hrvatsku je posjetilo 300 tisuća Talijana što je za oko tri posto više nego lani. Prema još uvijek neslužbenim podacima, od ovogodišnjeg srpnja se očekuje da će biti na razini lanjskog.

Tradicionalni talijanski ferragosto u kolovozu pokazat će hoće li na istočnu stranu Jadrana ponovno doći u većem broju ili će ove godine radije ostati u svojoj zemlji.