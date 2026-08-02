Ivanoviću propada transfer u Premier ligu? Jakirović naciljao napadača iz Francuske

Nakon što je senzacionalno uveo Hull City u Premier ligu, Sergej Jakirović počinje malo-pomalo slagati momčad s kojom će pokušati izboriti ostanak.

Bivši trener Dinama i Rijeke već se pojačao Hidemasom Moritom i Mattom Targettom, a stigao je i Jack Butland. No, tu dakako nije ni izbliza kraj. Hull je promocijom u Premier ligu zaradio preko dvjesto milijuna eura i Jakirović i gazda Acun Ilicali planiraju potrošiti "do zadnjeg centa" kako bi ostali u ligi, gledajući ka Sunderlandu kao najboljem primjeru.

Tako je lijevi bek prošlosezonskog finalista Konferencijske lige Raya Vallecana, Nobel Mendy, gotovo potpisao, a uskoro bi trebao potpisati još jedan igrač. Naime, kako piše Nice-Matin, Hull je veoma zainteresiran za Mohameda Alija Choa te bi uskoro mogao poslati ponudu za napadača.

Podsjećamo da je Jakirović ranije također bio zainteresiran za Franju Ivanovića pa treba vidjeti računaju li u istočnoj Engleskoj na oba ili samo na jednog od ova dva napadača. Nije Ivanović, doduše, jedini Hrvat kojeg Jakirović želi jer je bosanskohercegovački stručnjak zainteresiran i za Tonija Fruka, kao i za Marca Pašalića.