Jakirović: 'Ne može ništa preko noći, mislim da će Dinamo proći'

Sergej Jakirović, bivši trener Dinama koji sada vodi novog engleskog prvoligaša Hull City, osvrnuo se u razgovoru za RTL Danas na dvoboj Plavih protiv švicarskog Thuna u 2. pretkolu Lige prvaka. Prva utakmica je završila 1:1 i Dinamo u uzvratu pred svojim navijačima lovi prolazak u 3. pretkolo.

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

Jakirović je s Dinamom prije dvije godine osvrnuo duplu krunu i smatra da hrvatski prvak neće razočarati protiv Thuna.

"Izgledaju mi dobro zato što je ekipa uigrana, već su godinu dana skupa. Treba vremena, ne može ništa preko noći. Mislim da će Dinamo proći Thun. Mislim da je bolja i kvalitetnija ekipa. Pa čak i ovo iduće pretkolo koje dolazi isto. Mislim čak da im je to lakši raspored od ovoga sad s Thunom i nadam se da će ta dva pretkola proći tako da se osigura Europska liga, a onda u play offu sve je moguće", poručio je Jakirović.