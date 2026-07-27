Lisica: 'Jedva čekamo da dođemo pred pune tribine, znamo da smo na Maksimiru bolji'

Dinamo protiv Thuna u utorak na svom stadionu igra uzvratnu utakmicu 2. pretkola Lige prvaka, a dan prije utakmice s Maksimira se javila reporterka RTL Danas Donna Diana Prćić, koja je porazgovarala s igračem Plavih Mateom Lisicom.

Mateo, u Thunu ste dobili priliku od prve minute. Koliko je značilo to povjerenje trenera Marija Kovačevića u toj prvoj europskoj utakmici za Dinamo ove sezone, a ambicije za sutra su, vjerujem, velike. Kakva je forma?

"Pa mislim da je forma ekipe dobra, loše smo ušli u prošlu utakmicu, ali drugo poluvrijeme smo ušli malo bolje. Nije bila laka utakmica za nas, igrati prvu utakmicu sezone na umjetnoj travi, iako to nije neka izlika za nas."

Nakon 1:1 u Švicarskoj, što sutra možemo očekivati? Hoćemo li na Maksimiru gledati bolje i konkretnije izdanje Dinama?

"Nadam se da da. Mi se spremamo da tako bude. Vjerujem u nas, kao što trener vjeruje u nas i eto, čekamo u utorak utakmicu. Jedva čekamo da dođemo pred pune tribine i to je to."

Thun je pokazao da može biti neugodan protivnik, posebno iz prekida. Koliko ste upravo na tim detaljima radili posljednjih dana?

"Pa da, dobri su iz prekida. Na taj način smo mi primili gol, ali, kažem, moramo se fokusirati na sebe ako smo mi na 100 posto, znamo da smo na Maksimiru bolji. To ćemo i pokazati sutra. Pripremali smo se za utakmicu i jedva čekamo sutra."

Uz sutrašnju utakmicu Veliki tjedan jer počinje i Supersport HNL. Igrate protiv Slaven Belupa. Pa evo odmah na startu. Vaši glavni ciljevi.

"Pa ništa, započeti sezonu, kao i prošlu, pobjedom. Nadamo se da ćemo ostvariti ciljeve, kao što smo i prošle godine i da ćemo u Europi biti bolji."

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.