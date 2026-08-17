Mnogi su se pitali kako se Poljakinja našla u cijeloj priči: Evo kakve veze ima s ostatkom ekipe

Odjeća im je oduzeta kao dokaz u vještačenju oko podmetanja požara, pa su na Državno odvjetništvo, a potom i sucu istrage privedeni u bijelim jednokratnim kombinezonima.

Trojica hrvatskih državljana srpske nacionalnosti s benkovačkog područja i jedna Poljakinja osumnjičeni su za izazivanje čak 10 požara na širem zadarskom području.

"Za sada postoji dovoljan stupanj osnovane sumnje za određivanje istražnog zatvora. Branili su se aktivno, iznosili su obranu. Jednim dijelom postoji priznanje u odnosu na neke od radnji izvršenja kaznenog djela koje im se stavlja na teret", pojasnio je sudac istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković.

Terete se za kazneno djelo protiv opće sigurnosti.

"Ovo je polazna verzija kaznenog djela. Dalje će se u istrazi vidjeti što će se zaključiti. Postoji mogućnost prekvalifikacije ovisno što se otkrije", dodao je Visković.

Četvorka se sumnjiči da su po prethodno smišljenom planu i međusobnom dogovoru 14. i 15. kolovoza namjerno izazvali požare i pri tom uzrokovali veliku materijalnu štetu u Zemuniku Donjem, Galovcu, Biljanima Donjim, Zapužanima, Benkovcu i Škabrnji, ali i zadarskoj stambenoj četvrti Bili brig.

Pronašli im oružje

"Provedene su pretrage doma i drugih prostorija i vozila koje koriste osumnjičene osobe te je tom prilikom od 46-godišnjaka oduzet jedan pištolj, dok je od 42-godišnjeg muškarca oduzeta poluautomatska puška s pripadajućim streljivom", poručila je glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.

Poljakinja, za koju se javnost pitala kako se našla u cijeloj priči, kako neslužbeno doznajemo djevojka je jednog od trojice preostalih osumnjičenih.

Razmatrane su kvalifikacije djela u rasponu od dovođenja u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom pa do terorizma.

"To nije isključeno, uvijek postoji ta mogućnost. U članku 97. stavak 1. baš se govori o prouzročenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motiva za to i jesu li počinitelji postupali s takvim motivima", komentirao je glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.

Postroženje kazni

Ministar obrane Ivan Anušić smatra kako postojeće kazne za namjerno izazivanje požara nisu dovoljne i da ih treba maksimalno pooštriti.

"To je nešto što graniči s ozbiljnim kaznenim djelima, možda čak i terorizmom jer kada napravite to što ste napravili u jeku turističke sezone, kada uništite infrastrukturu, kada netko ostavi svoj život zato što ga je taj požar zaokružio, okružio i ubio, onda je to vrijedno najgore moguće i najteže kazne koju možemo u ovom trenutku dati", ističe ministar.

Ministar pravosuđa se slaže i najavljuje povišenje kazni za kazneno djelo dovođenje u opasnost života i imovine, gdje su sada kazne od šest mjeseci zatvora do pet godina, ali i za kaznena djela sa znatno težim posljedicama.

"Kod kaznenih djela koja se tiču dovođenje u opasnost opće sigurnosti gdje je sada zapriječena kazna od 1 do 10 godina, a ako donosi smrtne posljedice onda je to 3 do 15 godina. Isto tako razmatramo pooštravanje kazni ili najmanje 5 godina, pa isto tako mogućnost doživotnog zatvora", pojasnio je ministar pravosuđa Damir Habijan.

Za trojicu s benkovačkog područja i pridruženu Poljakinju za početak određeno je jednomjesečno zadržavanje u pritvoru zbog mogućnosti ponavljanja djela i utjecaja na svjedoke, a jednome od osumnjičenih koji ima i srpsko državljanstvo i zbog mogućnosti bijega.