Ovo je Poljakinja privedena s muškarcima zbog paleži kod Zadra: Našli im i oružje

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RTL Danas snimio je privođenje osumnjićenih za podmetanje požara na širem zadarskom području.

Podsjetimo, riječ je o tri hrvatska državljanina te Poljakinji.

Foto: RTL Danas

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Nakon što su uhićene četiri osobe, tri hrvatska državljanina te jedna strankinja, zbog sumnje da su podmetnuli požare na zadarskom području, o svemu se u ponedjeljak oglasila i policija.

Priopćenje zadarske policije donosimo u cijelosti:

"Policijski službenici Policijske uprave zadarske proveli su kriminalističko istraživanje nad trojicom hrvatskih državljana u dobi od 46, 45 i 42 godine te 33-godišnjom državljankom Poljske zbog sumnje u izazivanje požara na deset lokacija na području Zadarske županije.

Naime, 15. kolovoza 2026. godine poslije 20 sati policijski službenici brzom su intervencijom locirali i uhitili četiri osobe u automobilu zadarskih registarskih oznaka, nakon što je policija prethodno zaprimila dojavu građana o paljenju vatre uz kolnik ceste na širem benkovačkom području.

Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su sve četiri osobe, po prethodnom planu i međusobnom dogovoru, 14. i 15. kolovoza na ukupno deset lokacija u Zadru i širem području Zadarske županije, djelovanjem toplinske energije otvorenog plamena ili dijelova gorive tvari upaljačem namjerno izazvale požare, s ciljem da dovedu u opasnost život i imovinu velike vrijednosti na štetu većeg broja stanovništva Zadarske županije.

Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na gradskom predjelu Bili Brig te na području Zemunika Donjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana Tinjskih, Škabrnje i Benkovca.

Prema očevidima koji su zasad provedeni na opožarenim lokacijama, u požaru na Bilom Brigu u potpunosti je izgorjelo parkirano vozilo 53-godišnjeg vlasnika dok su u požaru na području između Škabrnje i Zemunika Donjeg u masliniku 48-godišnjeg vlasnika u potpunosti izgorjela 43 stabala maslina.

Požare su ugasili pripadnici vatrogasnih postrojbi uz pomoć zračnih snaga. U požarima je nastupila velika materijalna šteta, a policijski službenici u suradnji s državnim odvjetništvom i dalje provode očevide te prikupljaju informacije i saznanja o oštećenjima ili materijalnoj šteti koja zasad nije dojavljena i evidentirana.

Tijekom kriminalističkog istraživanja nad osumnjičenim osobama provedene su i druge naložene dokazne radnje.

Na temelju naloga nadležnog suca istrage Županijskog suda u Zadru provedene su pretrage doma i drugih prostorija te vozila koje koriste osumnjičene osobe. Policijski službenici su od 42-godišnjaka oduzeli poluautomatsku pušku s 44 pripadajuća streljiva dok je od 46-godišnjaka oduzet jedan pištolj i više mobilnih uređaja.

Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja osumnjičene osobe su u zakonskom roku predane pritvorskom nadzorniku Policijske uprave zadarske.

Kaznena prijava zbog izazivanja više požara na području Zadarske županije, uz zasad prikupljenu dokaznu materiju kojom su utvrđene osnove sumnje u počinjenje kaznenih djela, dostavljena je Općinskom državnom odvjetništvu u Zadru.

Policijski službenici u suradnji s nadležnim državnim odvjetništvom nastavljaju kriminalističko istraživanje i provođenje dokaznih radnji. Konačna pravna kvalifikacija ovisit će o utvrđenim činjenicama.

USKOK istražuje je li riječ o terorizmu

Kako je RTL Danas dan ranije doznao, u cijeli slučaj uključuje se i USKOK zbog sumnje u mogući terorizam.

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić komentirao je u ponedjeljak kako svatko tko svjesno i namjerno podmeće požar zaslužuje najstrože sankcije koje se mogu izreći.

"To je nešto što graniči s ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom, jer kada napravite to što ste napravili u jeku turističke sezone, kada uništite infrastrukturu, kada trošite resurse Oružanih snaga Republike Hrvatske, u ovom slučaju govorim o kanaderima, kada trošite resurse Hrvatske vatrogasne zajednice, kada trošite resurse civilnog društva, kada netko ostavi svoj život, onda je to vrijedno najgore moguće i najteže kazne koju možemo u ovom trenutku dati", ocijenio je Anušić.