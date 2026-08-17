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SNIMLJENI TRENUCI PAKLA /

Amerikanci objavili video i naklonili se našim junacima: 'Suluda snimka vatrogasaca heroja!'

Amerikanci objavili video i naklonili se našim junacima: 'Suluda snimka vatrogasaca heroja!'
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Foto: RTL Danas

Veliki požar izbio je 13. kolovoza navečer na području Lokve Rogoznice, a snažna bura dodatno je ubrzala njegovo širenje

17.8.2026.
11:35
danas.hr
RTL Danas
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Veliki požar koji je prošlog tjedna poharao područje Omiša privukao je pozornost i svjetskih medija. Dramatične snimke borbe hrvatskih vatrogasaca s vatrenom stihijom objavio je i američki New York Post na svom YouTube kanalu.

Riječ je o snimkama koje su iz samog središta požara snimili pripadnici DVD-a Trogir. Na njima se vidi s kakvim su se uvjetima vatrogasci suočavali dok su pokušavali zaustaviti vatru koja se velikom brzinom širila područjem Lokve Rogoznice i prema Omišu.

Vatra, dim i plamen koji zahvaća teren prikazuju razmjere požara i težinu intervencije. Snimke su nastale tijekom najdramatičnijih trenutaka borbe s požarom.

New York Post o snimci je napisao: "Suluda snimka s kamere na tijelu pokazuje plamen koji okružuje heroje vatrogasce dok se bore s razornim požarom u Hrvatskoj".

Jedna osoba poginula

Veliki požar izbio je 13. kolovoza navečer na području Lokve Rogoznice, a snažna bura dodatno je ubrzala njegovo širenje. Vatra se proširila prema Stanićima, Nemiri, Brzetu, Borku i Omišu, a u jednom je trenutku ugrozila i kuće.

U najtežoj fazi gašenja sudjelovalo je oko 200 vatrogasaca sa 60 vozila, a nakon svitanja u intervenciju su se uključile i zračne snage. Prema dostupnim podacima, u nekoliko sati izgorjelo je oko 1000 hektara.

Požar je imao i tragične posljedice. Jedna je osoba poginula, dok je više desetaka ljudi zatražilo liječničku pomoć.

U nastavku objavljujemo video koji je objavio New York Post

I britanski The Telepgraph objavio je MORH-ovu snimku kanadera u akciji gašenja opožarena područja. Prenijeli su da je u omiškom požaru jedna osoba preminula, da je 40 ljudi ozlijeđeno te da je 1200 ljudi bilo evakuirano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by The Telegraph (@telegraph)

 

OmišVatrogasci
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