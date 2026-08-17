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DRAMA KOD MAROFA /

Usred noći pijan ležao nasred ceste: Na njega naletio automobil

Usred noći pijan ležao nasred ceste: Na njega naletio automobil
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Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/Ilustracija

Ozlijeđeni muškarac prevezen je u Opću bolnicu Varaždin, a težina njegovih ozljeda zasad nije utvrđena

17.8.2026.
12:34
Jaga Komazec
Tomislav Miletic/PIXSELL/Ilustracija
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Pješak (40), koji je s 1,71 promila alkohola ležao na kolniku, ozlijeđen je nakon što je na njega u nedjelju rano ujutro u Remetincu kod Novog Marofa naletio automobil.

Nesreća se dogodila oko 2.25 sati. Automobilom je upravljao muškarac (42), koji je vozio iz smjera Novog Marofa prema Strmcu Remetinečkom.

Policija navodi da zbog neprilagođene brzine nije uspio pravodobno zaustaviti vozilo nakon što je uočio pješaka na cesti te ga je udario prednjim dijelom automobila.

Ozlijeđeni muškarac prevezen je u Opću bolnicu Varaždin, a težina njegovih ozljeda zasad nije utvrđena.

NesrećaPrometnaNovi MarofPijan
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