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MISTERIOZAN KRAJ /

Policija otkrila prve detalje istrage smrti Hayden Panettiere, poziv uputio poznanik

Policija otkrila prve detalje istrage smrti Hayden Panettiere, poziv uputio poznanik
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Foto: VF/AFF-USA.com/MEGA/The Mega Agency/Profimedia

Objavljene su prve informacije o okolnostima smrti mlade glumice

17.8.2026.
12:43
Hot.hr
VF/AFF-USA.com/MEGA/The Mega Agency/Profimedia
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Svijet filma i televizije potresla je vijest o iznenadnoj smrti američke glumice Hayden Panettiere, koja je preminula u 37. godini. Zvijezda serija „Heroji“ i „Nashville“ pronađena je bez svijesti u nedjelju, 16. kolovoza, u stambenom kompleksu u Greenvilleu u Južnoj Karolini, a policija je sada objavila prve rezultate preliminarne istrage, prenosi Daily Mail.

Iako točan uzrok smrti još nije poznat, policija zasad nije pronašla znakove koji bi upućivali na kazneno djelo ili druge sumnjive okolnosti. Istraga se nastavlja u suradnji s uredom mrtvozornika.

 

Policija otkrila prve detalje istrage smrti Hayden Panettiere, poziv uputio poznanik
Foto: AdMedia/Sipa Press/Profimedia

Poziv policiji uputio je njezin poznanik

Policijska uprava Greenvillea potvrdila je da su policajci i djelatnici hitne medicinske službe u nedjelju oko 13:51 sati dobili dojavu o ženskoj osobi koja ne reagira, a nalazi se na adresi 701 Easley Bridge Road.

Poziv hitnoj službi 911, prema informacijama policije, uputio je poznanik Hayden Panettiere.

Po dolasku na mjesto događaja djelatnici hitne pomoći pokušali su joj pružiti medicinsku pomoć, ali glumici, nažalost, nije bilo spasa. Proglašena je mrtvom na mjestu događaja.

„Preliminarna istraga nije ukazala na znakove kaznenog djela ili sumnjive okolnosti“, naveli su iz policije.

Važno je pritom naglasiti da je riječ tek o prvim rezultatima istrage. Takav nalaz znači da policija u ovom trenutku nije pronašla ništa što bi upućivalo na nasilnu smrt ili sudjelovanje druge osobe, ali uzrok smrti Hayden Panettiere još nije službeno utvrđen ni objavljen.

Slučaj zajednički istražuju Policijska uprava Greenvillea i Ured mrtvozornika okruga Greenville, a zasad nisu objavljeni dodatni detalji.

Prema američkim medijima, Panettiere je navodno samo dan prije smrti sa svojim dugogodišnjim partnerom Brianom Hickersonom, s kojim je tijekom godina nekoliko puta prekidala i obnavljala vezu, doputovala iz Los Angelesa u Južnu Karolinu, odakle je on rodom.

Policija otkrila prve detalje istrage smrti Hayden Panettiere, poziv uputio poznanik
Foto: Admedia, Inc/Sipa USA/Profimedia

Otac potvrdio smrt: 'Bila je nevjerojatno svjetlo i snaga prirode'

Podsjetimo, tragičnu vijest potvrdila je i glumičina obitelj. Njezin otac Skip Panettiere oprostio se od kćeri emotivnim riječima.

„S dubokom tugom dijelimo vijest o tragičnom odlasku naše voljene Hayden. Bila je nevjerojatno svjetlo i snaga prirode koja je donosila neizmjernu ljubav i radost svima koji su je poznavali, kao i milijunima koji su je gledali na ekranu“, poručio je.

Obitelj je zamolila javnost za privatnost dok pokušava prihvatiti, kako su naveli, „nezamisliv gubitak“.

Hayden Panettiere iza sebe je ostavila 11-godišnju kćer Kayu Evdokiju, koju je dobila s bivšim zaručnikom, ukrajinskim boksačem Vladimirom Kličkom (50).

 

Hayden PanettiereSmrtPreminula Glumica
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