Njihova ljubav počela je šalom, a završila bolnim potpisom: Što se dogodilo Hayden i Kličku?

Glumica Hayden Panettiere, zvijezda serija "Heroji" i "Nashville", preminula je u nedjelju u 37. godini života. Vijest o njezinoj iznenadnoj smrti potvrdio je njezin predstavnik, dok okolnosti i uzrok smrti zasad nisu poznati. Iza glumice je ostala 11-godišnja kći Kaya, koju je dobila s bivšim zaručnikom, boksačkom legendom Vladimirom Kličkom (50). Njihova ljubavna priča, obilježena velikom ljubavi, prekidima, borbom s ovisnošću i jednom od najtežih odluka u glumičinu životu, započela je još 2008. godine.

Naizgled slučajno, na promociji knjige zajedničkog prijatelja. Hayden, tada devetnaestogodišnja zvijezda serije "Heroji", i Vladimir, sportaš na vrhuncu svjetske slave, odmah su privukli pažnju jedno drugoga. "Rekla sam mu: 'Ogroman si'", prisjetila se kasnije Panettiere u jednom intervjuu. Njegov odgovor bio je jednako izravan: "A ti si sićušna."

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Ta je duhovita razmjena označila početak veze koja je službeno započela godinu dana kasnije. Međutim, veza između Los Angelesa i Europe pokazala se kao prevelik izazov. Nakon dvije godine, 2011. godine, par je objavio prvi prekid. "Iako smo odlučili da je prekid najbolji za oboje, imamo nevjerojatnu količinu ljubavi i poštovanja jedno prema drugome i ostajemo vrlo bliski prijatelji", izjavila je tada glumica. Kličko je kao glavni razlog naveo logistiku: "Nije lako upravljati vezom između dva kontinenta." Oboje su tada vjerovali da je to kraj, no ispostavilo se da je to samo pauza.

Druga prilika, zaruke i sjena nadolazećih problema

Nakon kratkih romansi s drugim partnerima, par je ponovno pronašao put jedno do drugoga početkom 2013. godine. Ljubav je bila jača nego ikad, a u listopadu iste godine Panettiere je potvrdila ono o čemu su mediji mjesecima nagađali: bili su zaručeni. Par je počeo graditi zajednički život, kupivši kuću u Nashvilleu, gdje je Hayden snimala popularnu istoimenu seriju.

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U prosincu 2014. godine na svijet je stigla njihova kći, Kaya Evdokia. "On je izvan sebe od sreće. Sretna sam ako uopće uspijem doći do djeteta. On je uvijek u stilu: 'Ne, ne, ja ću je uzeti'", sretno je pričala glumica. No, idila nije dugo trajala. Ubrzo nakon poroda, Panettiere je počela osjećati simptome postporođajne depresije, problema o kojem je kasnije hrabro javno progovorila. "To je nešto što mnoge žene iskuse. Treba se o tome govoriti", objasnila je.

Njezina borba s mentalnim zdravljem, kasnije je priznala, bila je isprepletena s ovisnošću o alkoholu i opioidima, što je stavilo ogroman pritisak na njihov odnos. Kličko, kao disciplinirani sportaš, teško je shvaćao njezino stanje. "On je muškarac koji nema sestara. Mislio je da to sama sebi radim i da se mogu jednostavno trgnuti iz toga", otkrila je kasnije.

Najteža odluka i bitka za samu sebe

U kolovozu 2018. godine, nakon gotovo desetljeća zajedno, zaruke su otkazane, a par se konačno razišao. Ubrzo nakon toga, uslijedila je odluka koja je šokirala javnost i, kako je sama glumica priznala, slomila joj srce. Kći Kaya preselila se s ocem u Ukrajinu, a Vladimir je dobio puno skrbništvo. Godinama kasnije, u emotivnom intervjuu za "Red Table Talk", Panettiere je otkrila da to nije bila zajednička odluka. "Mislila sam da ide k njemu u posjet, kao i uvijek. A onda je odjednom bilo: 'Želim puno skrbništvo'. Bio je to šok za mene. Potpisivanje tih papira bilo je najsrcedrapateljnija stvar koju sam ikad morala učiniti", ispričala je.

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Dodala je kako je u tom trenutku njezina ovisnost bila na vrhuncu i da je to bila jedina opcija. "Bila je to najteža stvar koju sam mogla učiniti. Ali najbolja stvar za moju kćer bila je pobrinuti se da ona bude dobro, a ja da se pobrinem za sebe kako bih joj mogla biti dobra mama. Ponekad to znači pustiti." Uslijedile su godine liječenja, uključujući i osmomjesečni boravak u rehabilitacijskoj ustanovi, nakon kojeg je glumica uspjela postići trijeznost.

Posljednjih godina njihov odnos bio je redefiniran kroz zajedničko roditeljstvo i uzajamnu podršku. Kada je počela ruska invazija na Ukrajinu, Kličko se uključio u obranu svoje zemlje, dok je Panettiere javno zagovarala pomoć Ukrajini. O bivšem partneru govorila je s brigom, ističući koliko joj znači svaki njegov poziv ili poruka.