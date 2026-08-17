Užas u Karlovcu! Zbog trenutka nepažnje motociklist završio u kanalu: Teško je ozlijeđen
Protiv vozača automobila nadležnom državnom odvjetništvu bit će podnijeta kaznena prijava
U prometnoj nesreći koja se dogodila u nedjelju ujutro u Karlovcu teško je ozlijeđen motociklist. Policija je u međuvremenu objavila rezultate očevida, javlja KAportal.
Iz PU karlovačke navode kako je 64-godišnji vozač automobila započeo skretanje ulijevo, a da se prije skretanja nije uvjerio da to može učiniti bez opasnosti za druge sudionike.
"Uslijed čega je u osobni automobil udario motocikl karlovačkih registarskih oznaka koji je lijevom prometnom trakom u istom smjeru upravljao 28-godišnjak", stoji u priopćenju policije.
Kaznena prijava
Policija nadalje navodi da su vozač motocikla i motocikl pali na kolnik i u klizanju sletjeli izvan kolnika u kanal oborinskih voda. Očevidom je utvrđeno da je motociklist koristio zaštitnu kacigu.
Protiv vozača automobila nadležnom državnom odvjetništvu bit će podnijeta kaznena prijava.