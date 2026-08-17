Otišli su frizerima puni nade i platili im silne novce, a izašli su s katastrofama na glavama

Odlazak frizeru trebao bi biti prilika za osvježenje izgleda, no nekima se pretvorio u pravu noćnu moru. Umjesto željene frizure, iz salona su izašli s potpuno neočekivanim rezultatima.

Krivo ošišane šiške, neujednačene boje, spaljena kosa i frizure koje nemaju veze s fotografijom koju su pokazali frizeru samo su neki od primjera.

Mnogi nisu mogli vjerovati što vide kada su se pogledali u ogledalo, pogotovo nakon što su za uslugu platili popriličan iznos. Svoje nezadovoljstvo odlučili su podijeliti na Redditu, gdje su njihove fotografije brzo privukle pažnju drugih korisnika.

Neki su se svemu uspjeli nasmijati, dok su drugi priznali da su odmah potražili drugog frizera koji bi pokušao spasiti situaciju. Posebno su nevjerojatni primjeri u kojima konačni rezultat gotovo nimalo ne podsjeća na ono što je klijent tražio.

Od neuspjelih pramenova do potpuno pogrešnih rezova, čini se da se u frizerskom stolcu zaista može dogoditi svašta. S Reddita smo izdvojili neke od najgorih frizerskih katastrofa koje su korisnici podijelili na mreži.