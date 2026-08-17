Sarajevo Film Festival okupio samu elitu, pogledajte tko je sve mamio poglede na crvenom tepihu

Crveni tepih 32. Sarajevo Film Festivala i ove je godine okupio brojna poznata imena iz svijeta filma i javnog života. Ispred Narodnog pozorišta vladali su glamur i festivalska atmosfera, a brojne regionalne i svjetske zvijezde svojim su dolaskom privukle pažnju okupljenih. Među uzvanicima su se našli glumci, redatelji, filmske ekipe i brojni drugi gosti.

Tko je sve zablistao na crvenom tepihu, pogledajte u našoj galeriji.