FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
MODNI SPEKTAKL /

Sarajevo Film Festival okupio samu elitu, pogledajte tko je sve mamio poglede na crvenom tepihu

Sarajevo Film Festival okupio samu elitu, pogledajte tko je sve mamio poglede na crvenom tepihu
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
1 /17
VOYO logo

Crveni tepih 32. Sarajevo Film Festivala i ove je godine okupio brojna poznata imena iz svijeta filma i javnog života. Ispred Narodnog pozorišta vladali su glamur i festivalska atmosfera, a brojne regionalne i svjetske zvijezde svojim su dolaskom privukle pažnju okupljenih. Među uzvanicima su se našli glumci, redatelji, filmske ekipe i brojni drugi gosti.

Tko je sve zablistao na crvenom tepihu, pogledajte u našoj galeriji.

 

 

17.8.2026.
8:50
Hot.hr
Armin Durgut/PIXSELL
Sarajevo Film FestivalMarija škaričićDanijela Trbović
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija