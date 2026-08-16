FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POKORILE KALELARGU /

Glave su se same okretale: Zadar pun ljepotica, pogledajte tko je sve mamio poglede

Glave su se same okretale: Zadar pun ljepotica, pogledajte tko je sve mamio poglede
Foto: Marko Seper/PIXSELL
1 /23
VOYO logo

Nedjelja je mnogima omiljeni dan za odmor, što se jasno vidjelo danas na ulicama Zadra koje vrve turistima i domaćim prolaznicima. Vrhunac kolovoza izmamio je sve na opuštenu šetnju gradom i uživanje u moru pod vedrim nebom.

Kako se može primjetiti na fotografijama, ljetna atmosfera zavladala je svakim kutkom grada, a posebnu pažnju privlačile su razne ljepotice koje su izabrale današnji dan za opuštanje.

16.8.2026.
20:53
Hot.hr
Marko Seper/PIXSELL
ZadarNedjeljašetnjaLjeto
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija