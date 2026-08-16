Glave su se same okretale: Zadar pun ljepotica, pogledajte tko je sve mamio poglede

Nedjelja je mnogima omiljeni dan za odmor, što se jasno vidjelo danas na ulicama Zadra koje vrve turistima i domaćim prolaznicima. Vrhunac kolovoza izmamio je sve na opuštenu šetnju gradom i uživanje u moru pod vedrim nebom.

Kako se može primjetiti na fotografijama, ljetna atmosfera zavladala je svakim kutkom grada, a posebnu pažnju privlačile su razne ljepotice koje su izabrale današnji dan za opuštanje.