Filmske zvijezde, skupocjene haljine i blještavilo: Tko je sve zablistao na Sarajevo Film Festivalu?

Drugi dan 32. Sarajevo Film Festivala protekao je u znaku glamura, crvenog tepiha i brojnih poznatih lica regionalne i svjetske kinematografije. Prostor ispred Narodnog pozorišta ponovno je postao središte festivalskog života, okupljajući filmske ekipe, glumce, redatelje i brojne goste koji su svojim dolaskom privukli pozornost javnosti i brojnih okupljenih ljubitelja filma.

Druga festivalska večer donijela je niz atraktivnih dolazaka i susreta, a crvenim tepihom prošetale su brojne regionalne filmske zvijezde te ekipe novih filmskih ostvarenja. Fotografiranje, pozdravi s publikom i bljeskovi fotoaparata još su jednom stvorili prepoznatljivu atmosferu sarajevskog festivala, koji već desetljećima okuplja najvažnija imena filmske scene.

Tko je sve prošetao crvenim tepihom - pogledajte u našoj galeriji.