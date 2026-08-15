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Hollywood u srcu BiH: Ovako je izgledao prvi crven tepih drugog dana 32. Sarajevo Film Festivala

Hollywood u srcu BiH: Ovako je izgledao prvi crven tepih drugog dana 32. Sarajevo Film Festivala
Foto: Armin Durgut/PIXSELL
Zala Đurić
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Druga večer 32. Sarajevo Film Festivala večeras je u znaku novih filmskih projekcija i susreta brojnih imena regionalne i međunarodne kinematografije. Festival je otvoren sinoć u Narodnom pozorištu Sarajevo projekcijom filma ''Očevina'' (Fatherland) reditelja, oskarovca Paweła Pawlikowskog, koji je i osobno prisustvovao otvaranju.

Sarajevo će do 21. kolovoza biti domaćin više od stotinu filmskih projekcija i brojnih festivalskih programa, dok će se večeras pažnja ponovo usmjeriti i na crveni tepih. 

Kako je izgledalo kada su filmske zvijezde prošetale prvim crvenim tepihom drugog dana 32. Sarajevo Film Festivala - pogledajte u našoj galeriji. 

15.8.2026.
22:04
Hot.hr
Armin Durgut/PIXSELL
SarajevoFestivalFilm
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