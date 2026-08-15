Požar ih pretvorio u olupine, stavili ih sve na hrpu: Pogledajte prizore koji ostavljaju bez riječi

Nezapamćeni požar poharao je u noći s četvrtka na petak Omiš i okolicu. Ugroženi su bili životi mnogih ljudi, spaljene su kuće i automobile, a nažalost odnio je i jedan život. Prizori nadiruće vatre, ali i spaljenog što je ostavila iza sebe zastrašujući su.

Na fotografijama su auti izgorjeli u požaru na omiškom području. Pogledajte u galeriju spaljene automobile

Vatra je krenula od Lokve Rogoznice, zbog jakog vjetra brzo se širila preko Ruskamena, uz stara sela poput Dubrave, pa je preko magistrale došla do Stanića.

Gorjelo je pokraj Nemira, Brzeta, a požar je zahvatio i Borak, te stigao do samog središta Omiša. U samo dva sata stradao je gotovo cijeli dio omiškog područja, uz more, ali i brda poviše jadranske magistrale, glavne ceste koja vodi tim područjem. Izgorjelo je i područje kod tvrđave Fortica.

'Nema opasnosti'

U petak je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković za net.hr potvrdio kako je kod Omiša poslan jedan kanader. "Kod Omiša ima izdimljavanja ali više nema opasnosti od požara", rekao nam je.

Premijer Andrej Plenković rekao je u subotu da će Vlada donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu i okolnim mjestima, nakon što bude poznata šteta nastala u požarima koji su zahvatili površinu od oko tisuću hektara.

"Kao što inače činimo u slučaju prirodnih nepogoda, Vlada će donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu i ovim drugim manjim mjestima jer to je bio požar koji je išao do Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila", rekao je Plenković u Trsatu nakon svete mise povodom blagdana Velike Gospe.

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