Neki će nestati, a neki opstati: Ovo su poslovi koje umjetna inteligencija zauvijek mijenja

Danas postoji velik broj zanimanja koja prije deset godina uopće nisu postojala. Isto će vrijediti i za deset godina od danas. Svijet rada mijenja se neprestano, a nestanak pojedinih poslova ne znači nužno i nestanak rada. Neka će zanimanja nestati, druga će se temeljito promijeniti, a pojavit će se i ona koja danas još ne možemo ni zamisliti.

Svjetski ekonomski forum procjenjuje da bi do 2030. godine moglo biti ukinuto oko 85 milijuna radnih mjesta, ali istovremeno stvoreno čak 97 milijuna novih. Već sada se pojavljuju uloge poput inženjera za promptove, stručnjaka za etiku umjetne inteligencije i trenera AI sustava. Ključ opstanka i uspjeha na tržištu rada nije u otporu prema tehnologiji, već u prilagodbi i cjeloživotnom učenju.

Profesionalci budućnosti bit će oni koji znaju koristiti AI kao moćan alat za povećanje vlastite produktivnosti i oslobađanje vremena za složenije, strateške i kreativne zadatke koje samo čovjek može obaviti, piše BBC.

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