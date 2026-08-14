Prizori nakon noći kakvu Hrvatska ne pamti: Pogledajte što je ostalo iza vatrene stihije kod Omiša

Razmjeri štete nakon požara na omiškom području tek se trebaju utvrditi. Izgorjelo je oko tisuću hektara površine, a oštećeni su i brojni automobili te obiteljske kuće.

Vatrena je stihija odnijela jedan život, ozlijeđeno je 42, među kojima se osmero bori za život.

Iza nas je noć kakvu Hrvatska ne pamti i borba s jednim od najrazornijih požara ikad zabilježenih. Svjedoci kažu da je riječ o jednom od najgorih koje pamte.

Na terenu je, uz zračne snage, bilo oko 300 vatrogasaca koji su buktinju uspješno stavili pod kontrolu. No, iako je situacija sada nešto povoljnija, pred vatrogascima je još jedna duga noć zbog najavljenog vjetra koji bi mogao ponovno razbuktati vatru.

Kako izgleda omiško područje nakon nezapamćenog požara, pogledajte u našoj galeriji.