Ova majka gotovo da nema slobodnog mjesta na koži: Pokazala je kako bi izgledala bez tetovaža

Melissa Sloan, 46-godišnja majka iz Walesa, poznata je kao jedna od najtetoviranijih žena u Britaniji, s više od 800 tetovaža po gotovo cijelom tijelu.

Tetovaže joj prekrivaju i lice, na kojem se tinta nalazi u nekoliko slojeva. Iza njezina upečatljivog izgleda krije se teška životna priča obilježena traumatičnim djetinjstvom i zlostavljanjem.

Melissa kaže da su joj tetovaže postale način bijega od bolnih uspomena i oblik emocionalnog olakšanja. Tvrdi da se zbog svog izgleda često susreće s osudama i odbijanjem u svakodnevnom životu.

Navodi da su joj pojedini poslodavci odbili dati posao, a neugodne situacije doživljavala je i na javnim mjestima. Unatoč kritikama, ne planira prestati s tetoviranjem i želi prekriti gotovo svaki slobodan dio kože.

Posebnu pozornost privukla je kada je scenskom šminkom potpuno prekrila tetovaže na licu. Njezina djeca tada su, kaže, jedva prepoznala majku na čiji su istetovirani izgled naviknula.

Melissa danas poručuje da se zbog svog izgleda ne namjerava mijenjati te sanja o tome da jednog dana uđe u Guinnessovu knjigu rekorda.