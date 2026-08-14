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FATALNA LJUBAV? /

Imali su brak iz snova, a onda se pojavila Angelina Jolie: I sve se preko noći promijenilo

Imali su brak iz snova, a onda se pojavila Angelina Jolie: I sve se preko noći promijenilo
Foto: Profimedia
Brad Pitt i Jennifer Aniston prvi su put otišli na spoj 1998. godine, a upoznali su ih njihovi menadžeri. Jennifer je kasnije priznala da je već nakon prvog spoja osjetila da je njihova veza "posebna", dok je Brad također rekao da su odmah kliknuli.
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Brad Pitt (63) i Jennifer Aniston (57) godinama su slovili za jedan od najljepših holivudskih parova. Upoznali su se 1998. godine na spoju koji su im organizirali menadžeri, a samo dvije godine kasnije izrekli su sudbonosno "da" na raskošnom vjenčanju u Malibuu.

Njihov brak činio se idiličnim, no sve se promijenilo tijekom snimanja filma "Mr. & Mrs. Smith", kada su krenula nagađanja o Bradovoj bliskosti s Angelinom Jolie (51). Par je početkom 2005. objavio da se razvodi, a nedugo nakon toga Brad i Angelina postali su jedan od najpraćenijih parova na svijetu.

Unatoč burnom prekidu, Brad i Jennifer danas su u dobrim odnosima, a njihov susret na dodjeli SAG Awardsa 2020. ponovno je potaknuo glasine o pomirenju. I više od dva desetljeća nakon razvoda mnogi ih smatraju jednim od najlegendarnijih holivudskih parova.

U galeriji pogledajte fotografije koje su obilježile ljubavnu priču Brada Pitta i Jennifer Aniston – od prvih zajedničkih pojavljivanja do njihova posljednjeg izlaska kao bračnog para.

14.8.2026.
17:10
Hot.hr
Profimedia
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