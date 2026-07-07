Ljubomoran na Brada: Jennifer Aniston zbog bivšeg muža ima problem s novim dečkom

Činilo se da je Jennifer Aniston napokon pronašla mir u zagrljaju sedam godina mlađeg hipnoterapeuta i životnog trenera Jima Curtisa, s kojim je nedavno proslavila prvu godišnjicu veze. Ipak, čini se da sjena njezine najpoznatije romanse i dalje ima moć uzburkati duhove. Nedavna, naizgled bezazlena izjava o bivšem suprugu Bradu Pittu, postala je, kako tvrde izvori, iznenađujući uzrok napetosti u njezinoj inače skladnoj vezi.

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Dok Aniston svoj prijateljski odnos s Pittom vidi kao znak osobne zrelosti i iscjeljenja, njezin partner navodno teško prihvaća da prošlost može ostati prisutna bez opasnosti za sadašnjost.

Topla sjećanja na bivšeg supruga

Sve je počelo tijekom razgovora za prestižni magazin Variety u serijalu "Actors on Actors", gdje je Aniston sa svojom dugogodišnjom prijateljicom i kolegicom Lisom Kudrow evocirala uspomene na zlatno doba serije "Prijatelji". Prisjećajući se brojnih zvijezda koje su gostovale u kultnom sitcomu, Aniston je na prvo mjesto stavila upravo Brada Pitta. "Filmske zvijezde koje su se pojavile u 'Prijateljima'... Brad, Bruce Willis, Julia Roberts, Isabella Rossellini. Imali smo ih toliko... Uvijek su bili nervozni. Fascinantno mi je bilo vidjeti koliko su nervozni", izjavila je glumica.

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Za obožavatelje, to je bio tek simpatičan osvrt na prošlost. Pittovo gostovanje u epizodi za Dan zahvalnosti 2001. godine, gdje je glumio Willa Colberta koji je mrzio njezin lik Rachel Green, ostalo je upamćeno kao jedan od najzabavnijih trenutaka serije. No, izvori bliski paru tvrde da je Curtis, njezin sadašnji partner, ovaj komentar doživio drugačije. Prema pisanju portala Closer Online, Aniston je bila vrlo svjesna poruke koju šalje. "Bio je to njezin način da pokaže kako nema teških osjećaja i da joj je iskreno drago vidjeti ga kako je dobro. U njezinom umu, to je znak rasta i iscjeljenja", otkrio je izvor.

Sukob dvaju svjetova

Problem je, čini se, u različitim pogledima na prirodu bivših veza. "To je postao iznenađujući izvor napetosti jer Jen to vidi kao zdravo i zrelo, dok Jim misli da je neke odnose bolje ostaviti u prošlosti", objašnjava izvor. "On inzistira da nije ljubomoran, ali, suočimo se s tim, ako postoji netko tko muškarca može učiniti ljubomornim, onda je to Brad Pitt."

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Čini se da Curtisova nelagoda proizlazi iz njegove brige za Aniston. Svjestan je, kažu upućeni, koliko je patnje glumica proživjela tijekom i nakon razvoda od Pitta 2005. godine, koji je bio popraćen golemim medijskim pritiskom i pričama o preljubu s Angelinom Jolie. "Jim iz prve ruke zna kroz koliku je bol Jen prošla zbog te veze i teško mu je shvatiti zašto bi željela držati vrata otvorena bilo kakvom prijateljstvu", dodaje izvor.

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S druge strane, Aniston je u više navrata javno potvrdila da je s Pittom u prijateljskim odnosima. Nakon što su se ponovno povezali na proslavi njezinog 50. rođendana i kasnije podijelili sada već kultni trenutak u backstageu dodjele SAG nagrada 2020. godine, glumica je u radijskoj emisiji Howarda Sterna jasno rekla: "Brad i ja smo prijatelji. Razgovaramo i nema nimalo neobičnosti, osim za sve one koji su to gledali i željeli da je ima."

Zrelost kao kamen spoticanja

Za Aniston, sposobnost da održi dobre odnose s bivšim partnerima nije iznimka, već pravilo. Poznato je da je ostala bliska i s drugim bivšim suprugom, Justinom Therouxom. Smatra kako njezini brakovi nisu bili neuspjesi, već "vrlo uspješni" odnosi koji su završili jer su obje strane "odabrale biti sretne, a ponekad sreća više nije postojala unutar tog aranžmana".

Ta filozofija, koja joj je omogućila da na prošlost gleda bez gorčine i da cijeni lijepe uspomene, sada je naizgled postala kamen spoticanja u novoj vezi. Dok ona osjeća da je napokon dosegla točku gdje može s ljubavlju govoriti o važnom poglavlju svog života, njezin partner to možda vidi kao nepotrebno oživljavanje starih rana.

Unatoč ovim trzavicama, izvori tvrde da su Aniston i Curtis i dalje vrlo sretni. Glumica je navodno zahvalna na životu koji ima, a Jim je u njega ušao u pravom trenutku, donoseći joj mir i stabilnost za kojom je dugo čeznula. Ipak, ostaje vidjeti hoće li njezina zrelost i pomirenost s prošlošću uspjeti premostiti nesigurnost koju, htio on to priznati ili ne, u svakom muškarcu može probuditi ime Brada Pitta.