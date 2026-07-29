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KAKO DALJE? /

Stigao novi šef HOO-a: Nijedan početak nije lagan, a za promjene nema puno vremena

'Osjetio sam da postoji želja ljudi da se nešto napravi i danas došao poprilično siguran'

29.7.2026.
21:00
Maro Miljanić
Sanjin Strukic/PIXSELL
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Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora. S 81-68 u glasovima pobijedio je Dragana Primorca

Nakon više od tri sata Skupštine i tajnog glasanja, Josip Varvodić postao je četvrti predsjednik u povijesti Hrvatskog olimpijskog odbora.

"Osjetio sam zapravo da postoji želja ljudi da se nešto napravi. Tako da danas sam došao poprilično siguran i evo, tako je ispalo."

Pokoji savjet za Varvodića imao je i njegov protukandidat. 

"Brojnima će se morati stati na žulj i u tome mora biti čvrst. Ja bi mu savjetovao da na tom putu treba biti svoj. Ako postanete lutka na daljinsko upravljanje, onda niste svoji. Ipak je ovo funkcija koja zahtjeva ogromnu odlučnost."

Josip Varvodić (41) aktualni je predsjednik Hrvatskog plivačkog saveza tei prvi zamjenik predsjednika Europske federacije vodenih sportova, a zbog dolaska na novu funckiju možda će se morati odreći one stare. 

"To je na komisiji za sukob interesa da odluči moram li odstupiti."Ja sam srcem uvijek uz Plivački savez, to je moj savez. I kad nisam tamo, ja sam tamo."

Varvodića sada čeka vrlo težak posao. Zbog mrlja iz prošlosti, svaki njegov korak pratit će se pod povećalom. Stoga je prve poteze detaljno isplanirao.

Koliko će biti teško vratiti povjerenje javnosti shvaća i glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora - Siniša Krajač, a on je svoj mandat stavio na raspolaganje novom predsjedniku. 

"Sigurno da je velika mrlja u sportu, sve ovo što se pisalo i događalo u HOO-u i u nacionalnim savezima i osobno meni i tako dalje. Ja se nadam da će kad-tad doći istina na vidjelo i da će ljudi nastaviti dalje noramlno raditi."

Iako mandat Hrvatskog olimpijskog odbora, ovaj Varvodićev ističe na kraju 2028. godine jer je on preuzeo mandat od Zlatka Mateše. Stoga za promjene nema puno vremena, a kako kažu nijedan početak nije lagan. 

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