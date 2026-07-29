Varvodić za RTL Danas: 'Vlada daje jako puno novca u sport, treba ga bolje raspodijeliti'

Josip Varvodić novi je predsjednik Hrvatskoga olimpijskoga odbora (HOO), odlučili su izaslanici izborne Skupštine HOO-a u Zagrebu u srijedu. Varvodić je dobio 81 glas, a njegov protukandidat Dragan Primorac 68 glasova.

Čestitke gospodine Varvodić, postali ste predsjednik krovne organizacije hrvatskog sporta? Je li vam sjelo, kakav je osjećaj?

"Osjećaj je dobar, sve je to rezultat naporne i intenzivne kampanje, obilaska saveza, lokalnih zajendiuca i puno razgovora."

Prgava kampanja?

"Neugodna kampanja, ali kao pobjedniku mi je naravno drago kako je ispalo."

Olimpijski odbor duboko podijeljen. Protiv vas je 68 glasova – što ćete im poručiti?

"Svi su za boljitak hrvatskog sporta i želim da svi zajedno nastavimo dobre kriterije. HOO će krenuti u novi i transparentniji rad."

Kako mislite raspodijeliti novac da svi budu zadovoljni - ako nije napravljena kategorizacija sporta? Koji su sportovi važni, karikiram – dizanje utega ili judo, karate ili odbojka – kako ćete zadovoljiti sve?

"Napravit ćemo kvalitetnu kategorizaciju. Sve sportove treba cijeniti. Uopće ne vidim problem da svi savezi ne dobiju više novca."

Tko su novi ljudi?

"Evo, vidjeli ste, uključili smo i nove ljude. Ideja je da svi budu uključeni u rad i nova tijela koja će kontrolirati."

Je li ovo kraj Krajača?

"Rekao sam koji su mi planovi, a nisam iznevjerio."

Novca nikad više, a sportaši rade u skromnim uvjetima?

"Novca uvijek može biti više. Vlada daje jako puno novca u sport, treba ga puno bolje raspodijeliti. Težimo povećanju, jasno."

Kako ćete uskladiti sve obveze?

"Zahvalan sam svom šefu na velikoj podršci i ja nastavljam raditi u kardiokirurgiji."

Tko će kontrolirati vas?

"Mene ćete kontrolirati vi. Od medija to očekujem da me prate i kontroliraju."

Postoji negativan trend. Hrvatska ima sve manje predstavnika na OI?

"Radit ćemo svakako na tome. Za početak treba razviti strategiju. Želimo što više djece u sportu."

Hvala na razgovoru i želim vam puno sreće u radu.