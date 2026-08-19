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PRVI U EUROPI! /

RevoIucija na zagrebačkim ulicama: Od danas preko Ubera možete naručiti vožnju u robotaksiju

RevoIucija na zagrebačkim ulicama: Od danas preko Ubera možete naručiti vožnju u robotaksiju
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Foto: Pony.ai

Za početak će u taksiju biti licencirani operater koji će nadzirati vožnju, kao dio postupnog uvođenja usluge

19.8.2026.
21:39
danas.hr
Pony.ai
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Korisnici Ubera u Zagrebu prvi u Europi od srijede mogu iskusiti vožnju robotaksijima. Zagrepčani vozilo mogu rezervirati putem aplikacije, uz tehnologiju Pony.ai i operativno upravljanje Vernea.

Kako iz Pony.ai ističu na svojoj stranici, vožnja se može rezervirati u ključnim dijelovima Zagreba, uključujući centar grada, a dostupnost usluge i geografsko područje pokrivenosti s vremenom će se širiti.

Za početak će u taksiju biti licencirani operater koji će nadzirati vožnju, kao dio postupnog uvođenja usluge, prije nego što u budućnosti započnu vožnje bez vozača.

Iz Ubera ističu da sva autonomna vozila moraju zadovoljiti primjenjive regulatorne zahtjeve i sigurnosne standarde prije nego što počnu prometovati na platformi.

Također, dodaju da će se usluga postupno širiti dok partneri rade na ostvarenju potpuno autonomnih operacija. Uber očekuje da će autonomna vozila i vozila kojima upravljaju vozači u doglednoj budućnosti koegzistirati i zajedno rasti.

Nova usluga objedinjuje Pony.ai tehnologiju autonomne vožnje, Verne uslužni ekosustav i operativni okvir te Uberovu globalnu platformu za mobilnost.

Prema ovom modelu, Pony.ai osigurava svoje rješenje za autonomnu vožnju, Verne je vlasnik flote i operater usluge, dok Uber integrira uslugu u svoju mrežu za naručivanje vožnji i putem svoje aplikacije korisnicima pruža cjelokupno iskustvo vožnje.

ZagrebUberRobotaksiVerne
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