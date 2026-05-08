RTL-ova ekipa u taksiju bez vozača: Oprezan, pametan i siguran, ali ipak je naišao na problem

Nakon Pekinga i San Francisca - automobili budućnosti stigli su i u Zagreb, a RTL je prva televizija koju je ulicama glavnog grada provozao robotaksi - pametno vozilo vez vozača. Robotaksi se poziva putem mobilne aplikacije. "Auto je došao. Prvi korak je da kliknemo unlock button, otvaranje vrata", objašnjava voditelj operacija tvrtke Verne Filip Cindrić.

Vozilo kreće i vozi samo. Ipak, iz sigurnosnih razloga u ovoj fazi projekta na mjestu vozača je operater, koji u bilo kojem trenutku može preuzeti. Automobilu su oči kamere, radari i laserski lidari. I ne može voziti brže no što je propisano. Kada pada kiša, kreće se 20 posto sporije. "Sustav autonomne vožnje će napraviti sve da ne izazove prometnu nesreću. Sustav autonomne vožnje, pogotovo ovaj naš trenutno koji smo iskalibrirali da vozi puno opreznije od ljudskog vozača", nadodao je Cindrić.

Brisači su tu radi operatera, ne automobila. Našli smo se u situaciji u kojoj je robotaksi oko jedne minute razmišljao što napraviti kada mu drugi automobil stane na put, bez upaljenih pokazivača smjera. Auto je prepoznao da je on stao, da se nije maknuo. Da nije upalio sva četiri. "Zna nam se dogoditi kad zapnemo iza kamiona za smeće, nalazi se puna linija, pa sigurnosni operater preuzme i zaobiđe", rekao je Cindrić.

S 350 aktivnih korisnika, i preko 4 tisuće na listi čekanja

Trenutačno je 10 vozila na zagrebačkim cestama, na području od 90 četvornih kilometara. Oko 350 je aktivnih korisnika, dok se njih više od 4 tisuće nalazi na listi čekanja. Mi smo se vozili od centra Zagreba do zračne luke.

RTL-ova ekipa je stigla u zagrebačku zračnu luku. Navode kako im vožnja nije bila nimalo drugačija od bilo koje druge vožnje taksijem - da je sve bilo ugodno i nije bilo nepredviđenih situacija. Hrvatski zakoni već sad dopuštaju vozila bez vozača. O tvrtki Verne ovisi kada će ispuniti kriterije za to.

"Zasada operater mora biti u vozilu do ispunjenja svih regulatornih uvjeta za njegovo micanje odnosno driverlesss operacija", objasnio je voditelj regulatornih poslova tvrtke Verne Lovro Nobilo.

179 milijuna eura sredstava

Mate Rimac i tvrtka Verne ovaj projekt razvija vlastitim sredstvima. Ali paralelno rade i na robotaksiju - dvosjedu bez volana. Za to im je dodijeljeno 179 milijuna bespovratnih EU sredstava i dosad isplaćeno gotovo 90 milijuna predujma. Rok za završetak bio je ožujak, a od Ministarstva prometa dobili su odgodu do kolovoza.

"Sigurnost i sukladnost su uvijek na prvom mjestu. Nikada ne puštamo ništa na cestu dok nije dovoljno sigurno, sukladno svim regulatornim uvjetima", nadodao je Nobilo i naglasio da se to može očekivati već ove godine.

Vožnja u ovim robotaksijima, koliko god trajala, trenutačno košta 1,99, a poslije će cijene biti konkurentne, kažu u kompaniji. Verne planira plasirati svoja autonomna vozila u više europskih zemalja i na Bliski istok. No, Zagreb je prvi.