RTL Danas se provozao zagrebačkim robotaksijem: Evo kako izgleda vožnja bez vozača

BEZ RUKU NA VOLANU /

Već mjesec dana ulicama Zagreba voze robotaksiji hrvatske tvrtke Verne. Riječ je o vozilima koja zahvaljujući kamerama i radarima sve obavljaju sami pa im vozač ni ne treba. No, iz sigurnosnih razloga trenutačno se u njima nalaze operateri, koji u bilo kojem trenutku mogu preuzeti vožnju.

Za sada je na ulicama Zagreba 10 vozila i koristi ih oko 350 putnika. VERN-ovi robotaksiji pokrivaju područje od 90 četvornih kilometara. Trenutačno svaka vožnja košta promotivnih 1,99 eura. U tvrtki kažu da planiraju još ove godine imati široko dostupnu uslugu auto-nomnih vozila, a planiraju se širiti i na ostale zemlje Europske unije, Veliku Britaniju i Bliski istok.

Ekipa RTL-a vozila se robotaksijem od zagrebačkog željezničkog kolodvora do zračne luke te razgovarala s voditeljem operacija tvrtke VERN Filipom Cindrićem. Više pogledajte u prilogu.