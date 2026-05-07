Izmišljaju pašnjake, lažu o gnojivu, krivotvore papire: Evo kako se mulja s poticajima

LAŽI, KRIVOTVORINE I MITO /

Netko ima jedan pašnjak, Europu traži novac za 5, usput podmiti nekog službenika: i eto ti prevare. Ili: recimo poljoprivrednik koristi umjetno gnojivo, uzme novac za prirodno, i malo krivotvori papire. Kako se s europskim novcem mulja na hrvatski način istražuje USKOK, a priču ima Ivan Skorin.

Je li agencija za plaćanje u poljoprivredi postala, agencija za kriminal u poljoprivredi.

Jer dok iz cijelog svijeta stižu prizori panike zbog Hormuza i mogućih nestašica gnojiva, mi smo našli način kako s njim muljati. I nisu ovo prvi ovakvi slučajevi.

"Ja moram priznat da ne znam što je u glavi ljudima koji se kroz ovako jedan izrazito reguliran sustav odluče na nekakva kaznena djela", navodi Ariana Vela, stručnjakinja za fondove EU-a i javnu nabavu.

Nova velika akcija ima dva kraka, uhićeni su djelatnici agencije koji su primali mito kako bi na papiru povećali nekom zemljište i dali mu više eu novca. Lažirali su se podaci, na papiru je pisalo da gnoje prirodnim gnojivom, a nisu.

"Činiti kaznena djela u takvim nekim predmetima je možemo reći čak i jako jako nemoralno", navodi Ariana Vela. Više pogledajte u prilogu.