Kyle Eastwood otvorio dušu u RTL Direktu: 'Njegovo ime ponekad baca veliku sjenu'

"Moraš si postaviti samo jedno pitanje: 'Imam li sreće?' Pa, imaš li je, bijedniče?", kultna je rečenica detektiva Harryja Callahana. Kada je "Prljavi Harry" stigao u kina, mali Kyle Eastwood imao je samo tri godine. Ali i danas se sjeća da je bio na setu, i kako je bilo odrastati uz slavnog oca, jednog od većih akcijskih heroja toga vremena.

"Za mene je to bilo normalno, ali mislim da sam kada sam imao nekih šest ili sedam godina počeo shvaćati da moj otac ima nešto drukčiji posao nego većina tata ostalih klinaca", kaže za Direkt Kyle Eastwood, taman prije početka probe uoči večerašnjeg koncerta u zagrebačkom Studentskom centru.

Tata je, da se nadovežemo, bio čovjek s imenom, zvijezda špageti vesterna još prije nego li se Kyle rodio. A s godinama je postao ikona filmske umjetnosti, ostao jedan od najprepoznatljivijih glumaca, a postao i jedan od najcjenjenijih redatelja. Biti Clintov sin, kaže Kyle, imalo je svoje prednosti i mane. "Njegovo ime baca veliku sjenu ponekad, očito je jako slavno prezime i on je slavan glumac. Ali uvijek sam se trudio ostati fokusiran na muziku i posvetiti se onome što volim", dodaje Kyle.

Glavne teme iz Clintovih filmova

Možda niste znali, ali Clint Eastwood sam je radio muziku za "Mističnu rijeku", kasnije i za "Djevojku od milijun dolara" i još neke filmove. A za devet tatinih filmova, uključujući i "Pisma s Iwo Jime", soundtrack potpisuje upravo Kyle. "Uvijek je drukčije. Na nekim smo partiturama radili zajedno, svirao bi klavir i zapisivao sve ideje koje bi htio iskoristiti, kao i temu, a ja bih mu pomogao da se to orkestrira i razvije", kaže Kyle.

Danas Kyle putuje svijetom i u jazz verzijama na pozornicama izvodi glavne teme iz Clintovih filmova, i to ne samo onih na kojima je sam radio. Da, i bezvremenski klasici poput onoga iz "Dobar, loš, zao", mogu se čuti u jazz ruhu. "Sviramo i nešto muzike iz "Prljavog Harryja" kojeg ste spomenuli, sviramo i nešto muzike Johna Williamsa iz filma kojeg je radio s mojim ocem u 70-ima. To su vjerojatno najprepoznatljivije, rekao bih da je to ipak muzika Ennija Morriconea, jer to je kultna glazba iz talijanskih vesterna, ona je vjerojatno najprepoznatljivija", slaže se Kyle.

Hoće li suradnja biti još?

I svaka pjesma na set listi Kyleu je važna, recimo ona iz "Gran Torina", čiju je temu Clint sam napisao na klaviru. "Sviramo muziku iz "Gran Torina", koju smo skladali zajedno, sviramo muziku iz "Nepomirljivih", koju je on skladao. Njih je uvijek lijepo svirati, imaju posebno značenje jer sam radio na tim filmovima i bio vrlo ponosan što sam radio s njim i bio dio toga", iskren je Kyle.

A hoće li suradnja biti još? Clint Eastwood posljednji je film režirao prije dvije, glumio prije pet godina. Za koji tjedan će imati 96. rođendan, Kyle ne vjeruje da ima volje za još.

"Nije to javno objavio, ali imam osjećaj da je vjerojatno sretan da se može samo opustiti i uživati", smatra Kyle.

A velika obitelj u kojoj je osmero djece, sedmero unučadi i dvoje praunučadi krajem mjeseca će mu pomoći puhati u 96 svjećica. "Ne znam je li više zainteresiran za rođendanske zabave, ali ne znam, vidjet ćemo, možda ćemo ga iznenaditi", kaže Kyle.

Kao što se i vi možete iznenaditi ako odete u SC i poslušate klasike iz filmova jednog Eastwooda u originalnoj izvedbi drugoga.