Pastir otkrio vojnu tajnu u pustinji? Obitelj ga pronašla mrtvog u izgorjelom vozilu

Na arapskoj televiziji Al Arabiya je prikazana žestoka rasprava dvojice iračkih vojnih stručnjaka. Već i kod pomisli kako je Izrael imao tajno uporište u Iraku nisu složni, bi li to bila veća sramota za Irak ili za Izrael. Jedan od njih je uvjeren da su Izraelci bili raspoređeni u iračkoj pustinji. Drugi je siguran kako je to nemoguće, piše u četvrtak Deutsche Welle (DW).

Najprije, kako i zašto nitko na terenu to nije primijetio ako je Izrael doista imao bazu za podršku u iračkoj pustinji i to mjesecima? Naravno da je zračni prostor nad Irakom pod radarskim nadzorom i u tome Iračanima pomažu SAD. Američki vojnici prisutni su u zemlji od rata u Iraku 2003. i kasnije borbe protiv takozvane Islamske države (IS). Predviđeno je povlačenje tih snaga, ali vojni savjetnici su još uvijek tamo. Tim radarskim sustavima je možda mogao promaći poneki let, ali teško da bi ostala nezamijećena živa aktivnost u zraku oko baš jedne točke u pustinji.

Irački stručnjak za politiku i sigurnost Ra'ad Hašem u jednoj emisiji na Al Hadathu prenosi dva tumačenja koja se čuju u vojnim krugovima: jedni optužuju Amerikance da su isključili radarske sustave, ali on misli da su radarske postaje bile napadnute - od lokalnih milicija. Koliko on čuje, to je gotovo sigurno.

Uporište za spašavanje izraelskih pilota?

Zapravo, radarski sustavi za nadzor iračkog zračnog prostora je bio doista isključen prije početka rata protiv Irana. O tome izvještava i New York Times. Taj list i Wall Street Journal prvi su ovoga mjeseca javili kako je Izrael tajno rasporedio vojsku u iračkoj pustinji: s uzletno-sletnom stazom, helikopterima, elitnim postrojbama i medicinskim osobljem, prije svega kako bi bili blizu u slučaju da izraelski vojnici i piloti budu oboreni ili ranjeni u napadima na Iran.

Drugi vojni stručnjaci tvrde da Izrael nije bio aktivan u Iraku samo tijekom ovog rata s Iranom nego i u godinama prije toga. Izrael se zasad o tome ne očituje i te navode ne želi niti potvrditi, niti zanijekati. No poznato je da Izrael tu i tamo ima baze ili ih pokušava uspostaviti, uvjeren je Madždi al Halabi na Al Hadathu, novinar specijaliziran je za teme vezane uz Izrael.

New York Times javlja i kako je jedan pastir tijekom prolaska kroz pustinju opazio strane vojnike i to prijavio vlastima. Nedugo zatim njegova obitelj pronašla ga je mrtvog u izgorjelom vozilu. Navodno je iračka vojska potom poslala izviđačku misiju na to područje kako bi provjerila je li točno što je javio. Kako mediji javljaju, pri tome je došlo do oružanog sukoba u kojem je poginuo jedan irački vojnik.

'Nije tamo bilo nikoga'

Zapovjednik nadležan za to područje Ali Gasi al Hašemi je osobno došao na jedno od dva mjesta u pustinji gdje su navodno bila izraelska uporišta i pred kamerama televizije Al Jazeera izjavio: "Pretražili smo cijelo područje i nismo pronašli nikakve vojnike. Ni jedinice ni logore, nikakve strane vojne snage. Samo hrabre iračke vojnike." Upit iračkoj vojsci iz studija ARD-a u Kairu zasad je ostao bez odgovora.

U međuvremenu navodno više nema niti tragova improvizirane uzletno-sletne staze nakon što je na tom području pala kiša, kaže Ahmed al Šarifi, stručnjak za sigurnost i strategiju u Bagdadu za Shams TV. On uopće ne sumnja da je Izrael imao vojne baze u iračkoj pustinji. Uzletno-sletna staza bila je duga oko 850 metara. Izgrađena je na nižem terenu, u isušenom jezerskom koritu. To područje okružuje viši teren pa ga je teško uočiti.

Izrael ima znanje i opremu da u roku od nekoliko sati izgradi uzletno-sletnu stazu i koristi transportne zrakoplove koji mogu sletjeti i na takvom terenu. Povrh toga, njihovi motori uzdižu malo prašine kako bi ostali neotkriveni.

Prema Al Šarifiju, iračkoj vojsci hitno treba nova tehnička oprema, primjerice dronovi, kako bi mogla nadzirati golemu pustinju: "Raspoređivanje vojnika u pustinji od 175.000 četvornih kilometara je praktično nemoguće. Za to je potrebno mnogo ljudi, uz skupe sustave upravljanja i logistike opskrbe."

Nevolja u Bagdadu

"Gorka ironija" je, dodaje, to što iračka vlada traži povlačenje Amerikanaca, mada iračka vojska nije u stanju nadoknaditi prazninu u sigurnosti koja će ostati iza njih.

Predviđeno je da do rujna Irak napusti i posljednji američki vojnik. Iračka vlada je pod velikim pritiskom jer joj parlamentarni zastupnici predbacuju kako je očito već izgubila kontrolu nad dijelovima državnog teritorija.

Mediji isto tako javljaju kako je vlada u Bagdadu ipak intervenirala nakon incidenta u pustinji u kojem je poginuo jedan irački vojnik od nepoznatih snaga. O tome je podnijela pritužbu Ujedinjenim narodima.