Specijalci ga doveli na sud: Doznajemo zašto je član škaljarskog klana završio iza rešetaka

Na ulicama Slavonskog Broda "gurka" i specijalci pod punim naoružanjem. Iz istražnog zatvora u Požegi na Županijski sud u Slavonskom Brodu stigao je Crnogorac s podebljim dosjeom.

"On je Vuk Lakićević, moja stranka je dovedena u povodu molbe Ministarstva pravda Republike Crne Gore jer se protiv njega u Crnoj Gori vodi postupak", kaže Zoran Mataić odvjetnik Vuka Lakičevića. Lakičević je uhićen na temelju naloga Višeg suda u Podgorici i raspisane Interpolove tjeralice. Uhićen je prije mjesec dana na graničnom prijelazu Slavonski Brod u rutinskoj kontroli.

"Naknadno je sudac istrage zaprimio molbu Ministarstva pravde Republike Crne Gore o njegovom traženju, gdje se vidi da ga Narodno tužilaštvo u Crnoj Gori tereti za kazneno djelo sačinjavanje zločinačke organizacije i teško ubojstvo i ubojstvo u pokušaju", objašnjava glasnogovornik Županijskog suda u Slavonskom Brodu Vedran Pavelić.

Član najopasnijeg klana

Pripadnik je jednog od najopasnijih klanova krim podzemlja na Balkanu, takozvanog Škaljarskog klana, za koji se vežu brojna kriminalna djela, od trgovine kokainom do ubojstava.

"Naziv tog klana je zapravo po kvartu u Kotoru, postoje zapravo dva klana. Jedan je Škaljarski, a drugi su Kavčani, oni su zapravo bilo jedan klan koji su se razdvojili 2014. godine kada je nestalo 200 kg kokaina, i od tada traje njihovo, recimo to tako, međusobno uništavanje i zato ovako stroge mjere", objašnjava kriminalist Tonći Prodan.

Stroge mjere, puške i fantomke iznenadile su i Brođane.

"Svakako nesvakidašnji prizori, ali uobičajeni u ovakvim postupcima, nadležne institucije određuju svoje redovne protokole i ja bih rekla da zabrinutosti u ovom trenutku nema", situaciju smiruje Marina Martić Puača, zamjenica gradonačelnika Slavonskog Broda.

Ne želi ostati u Hrvatskoj

Sud u Slavonskom Brodu će u roku dva tjedna odlučiti postoje li zakonske pretpostavke za njegovo izručenje.

Ako bi izvanraspravno vijeće ovog suda utvrdilo da postoje pretpostavke rješenje ide prema ministru pravosuđa koje će odlučiti ide li izručenje ili ne.

Lakićević ne želi ostati u Hrvatskoj.

Moram reći da je Vuk Lakičević sam zatražio sam da što prije dođe u Crnu Goru jer smatra da nije istinito ono za što ga se tereti, a ovo nije mjesto za dokazivanje toga. Ovaj sud samo formalno odlučuje o pretpostavaka za izručenje, kaže Zoran Mataić odvjetnik Vuka Lakičevića.

Do izručenja mu je određen istražni zatvor u Požegi zbog opasnosti od bijega.