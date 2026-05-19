Eksplozija u Slavonskom Brodu: Policija objavila detalje

U utorak 19. svibnja, oko ponoći, u Operativno komunikacijskom centru Policijske uprave brodsko-posavske zaprimljena je dojava o eksploziciji u Slavonskom Brodu, u blizini kružnog toka i naselja Andrije Hebranga.

Policijski službenici su u Ulici I. Fajerbaha uočili tragove eksplozije, a očevidom je utvrđeno da se radi o "pirotehničkom sredstvu većeg eksplozivnog punjenja" te da nema tragova rasprskavajućih metalnih fragmenata.

Policija je izvijestila da u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba ni drugih oštećenja. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje.