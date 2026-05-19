FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
U TIJEKU OČEVID /

Eksplozija u Slavonskom Brodu: Policija objavila detalje

Eksplozija u Slavonskom Brodu: Policija objavila detalje
×
Foto: Net.hr

Više informacija će biti poznato nakon obavljenog očevida

19.5.2026.
9:17
danas.hr
Net.hr
VOYO logo
VOYO logo

U utorak 19. svibnja, oko ponoći, u Operativno komunikacijskom centru Policijske uprave brodsko-posavske zaprimljena je dojava o eksploziciji u Slavonskom Brodu, u blizini kružnog toka i naselja Andrije Hebranga.

Policijski službenici su u Ulici I. Fajerbaha uočili tragove eksplozije, a očevidom je utvrđeno da se radi o "pirotehničkom sredstvu većeg eksplozivnog punjenja" te da nema tragova rasprskavajućih metalnih fragmenata.

Policija je izvijestila da u događaju nije bilo ozlijeđenih osoba ni drugih oštećenja. Policijski službenici nastavljaju daljnji rad i kriminalističko istraživanje.

Slavonski BrodEsplozijaPolicija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike