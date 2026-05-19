SVE ODRADILI POLICIJSKI RONIOCI /

Kakva snimka! Kod Korčule uništena bomba iz Drugog svjetskog rata, objavljen video

Akcija je započela oko 8 sati ujutro, a za vrijeme trajanja pristup uvali bio je strogo ograničen s kopnene i morske strane

19.5.2026.
15:22
danas.hr
PU Dubrovačko-neretvanska
Policajci za protueksplozijsko ronjenje Interventne jedinice policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske su, uz pomoć policajca Regionalne protueksplozijske jedinice Split, uspješno u ponedjeljak premjestili i uništili minsko-eksplozivno sredstvo pronađeno u moru u uvali Luka na otoku Korčuli, javlja Dubrovački dnevnik.

Riječ je o zrakoplovnoj bombi teškoj oko 80 kilograma koja datira iz Drugog svjetskog rata. Zbog specifičnih karakteristika i pozicije, bombu nije bilo moguće uništiti kontroliranom eksplozijom na mjestu pronalaska.

Ronioci bombu premjestili na otvoreno more

Policijski ronioci su je na siguran način premjestili na otvoreno more, gdje je obavljeno njezino konačno uništavanje.

Akcija je započela oko 8 sati ujutro, a za vrijeme njezina trajanja pristup uvali bio je strogo ograničen s kopnene i morske strane. Policija je poduzela sve potrebne mjere s ciljem zaštite života i imovine građana u svim fazama ovog zahtjevnog postupka.

Policijska uprava zahvaljuje građanima na suradnji, strpljenju i striktnom pridržavanju sigurnosnih mjera i ograničenja tijekom provođenja ove akcije.

KorčulaBombaJadransko More
