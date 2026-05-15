Petero ronilaca nestalo nakon zarona, sumnja se na smrtonosni kisik

Petero talijanskih turista poginulo je tijekom ronjenja na Maldivima, u atolu Vaavu. Istraga o uzroku smrti je u tijeku.

Ronioci su se vodili kao nestali nekoliko sati nakon što su jutros, 14. svibnja, ronili, piše portal Euronews.

Prema izvješćima lokalnih medija, njih petero bili su dio skupine na brodu "Duke of York", ronilačkom kruzeru kojim upravljaju stranci. Uzbuna je podignuta oko podneva, kada se turisti nisu pojavili, a maldivske vlasti službena izvješća o njihovu nestanku zaprimile su u 13.45 po lokalnom vremenu.

Do sada je pronađeno samo jedno tijelo, dok se ostale četiri osobe vode kao nestale te potraga za njima traje. Mediji navode da se čini kako je riječ o iskusnim roniocima, moguće na znanstveno-istraživačkom krstarenju.

U skupini su bili Monica Montefalcone (51), profesorica ekologije na Sveučilištu u Genovi. S njom su bili kći Giorgia Sommacal (23), Muriel Oddenino di Poirino, istraživačica iz Torina, te instruktori ronjenja Gianluca Benedetti iz Padove i Federico Gualtieri iz Borgomanera, blizu Novare.

Ako se potvrdi da je svih petero poginulo, bit će to najgora pojedinačna ronilačka nesreća na Maldivima.

Navodno je petero Talijana pokušalo istražiti špilje na dubini od oko 50 metara. No ni vrijeme nije bilo povoljno - meteorološka služba Maldiva izdala je žuto upozorenje za područje ronjenja.

Ministarstvo vanjskih poslova navelo je da je uspostavilo kontakt s obiteljima žrtava radi pružanja konzularne pomoći.

Ministarstvo je u petak objavilo da je talijanski veleposlanik u Colombu, nadležan za Maldive, po nalogu ministra vanjskih poslova Antonija Tajanija stigao u Malé, gdje će se sastati s dužnosnicima obalne straže.

Nekoliko hipoteza o uzroku tragedije

Spasilački brodovi maldivske obalne straže stigli su na mjesto nesreće. Na brodu su ronioci obalne straže i policije, kao i iskusni talijanski ronilac koji je prethodno surađivao s vlastima.

Još se ne zna uzrok smrti ronilaca, a jedna od hipoteza koja se razmatra je "toksičnost kisika".

Maurizio Uras, voditelj ronjenja i vlasnik ronilačkog centra "L'Argonauta" u Cala Gononeu na Sardiniji, objasnio je fenomen: "To se može dogoditi kada ronite vrlo duboko. Ako smjesa u spremniku nije odgovarajuća, kisik može postati otrovan."

Prema riječima stručnjaka, izvan ograničenja utvrđenih za standardno ronjenje potrebno je koristiti posebne mješavine, smanjujući kisik i dušik, a povećavajući druge plinove poput helija. U suprotnom, ronioci riskiraju grčeve, bolove u mišićima i probleme sa srcem. Uras također naglašava da su jake struje Indijskog oceana mogle biti dodatni faktor rizika.

"Zapanjuje me da se svih petero moglo osjećati loše u isto vrijeme, ali u ovom trenutku još uvijek ne znamo što se zapravo dogodilo", zaključuje stručnjak.

"Na dubini od 50 metara u moru postoji nekoliko rizika; to je prava tragedija", rekao je za Adnkronos Salute Alfonso Bolognini, predsjednik Talijanskog društva za podvodnu i hiperbaričnu medicinu.

"Hipoteze koje možemo postaviti u ovom trenutku - bez konkretnih i izravnih elemenata - različite su: neadekvatna respiratorna smjesa koja može stvoriti hiperoksičnu krizu kada dođe do povećanja parcijalnog tlaka kisika u tkivima i krvnoj plazmi, što može uzrokovati neurološke probleme."

Naveo je i problem moguće panike tijekom ronjenja koja može dovesti do fatalnih grešaka. Govorio je i o mogućnosti "kontaminiranog plina za disanje i trovanja kada spremnici nisu pravilno napunjeni".