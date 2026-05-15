Ova četiri horoskopska znaka najčešće izazivaju svađe u obitelji: Drame su gotovo neizbježne

Dok se svijet priprema obilježiti Međunarodni dan obitelji, dan posvećen jačanju obiteljskih veza, astrologija nudi zanimljiv uvid u to zašto je postizanje harmonije u nekim obiteljima pravi izazov.

Obiteljska okupljanja trebala bi biti ispunjena smijehom i toplinom, no ponekad se pretvore u bojno polje. Prema zvijezdama, čini se da neki članovi obitelji jednostavno imaju kraći fitilj od drugih.

Iako svaki znak ima svoj jedinstveni stil svađanja, četiri se posebno ističu kao nositelji napetosti i sukoba unutar obiteljskog gnijezda.

Ovan

Ovnovi život doživljavaju kao neprestanu bitku, uvijek spremni za borbu. Njihova vatrena i impulzivna priroda, zajedno s urođenom potrebom za neovisnošću, često dolazi do izražaja upravo u obiteljskim odnosima. Teško podnose autoritet i savjete, čak i kad su dobronamjerni, a ako posumnjate u njihove odluke ili im prigovorite, pripremite se na žestoku verbalnu paljbu.

Ovan želi imati kontrolu nad razgovorom i ne voli da se njegove odluke preispituju. Ta ih odvažnost tjera da nikada ne odustaju od svađe, a njihova nestrpljivost znači da sukob može započeti u trenu, ali ga jednako brzo žele i završiti.

Blizanac

Iako su blizanci poznati kao majstori komunikacije, njihova dvojna priroda vidljiva je i u svađama. U obiteljskom okruženju, njihova svestranost i promjenjivi interesi mogu dovesti do nesporazuma i osjećaja da ih najbliži ne razumiju.

Zbog svoje intelektualne znatiželje, blizanci su sposobni argumentirati obje strane problema, ponekad i nesvjesno, što ih čini nepredvidljivim i teškim protivnicima u raspravi.

Obiteljske probleme često kompliciraju izbjegavanjem ozbiljnih razgovora, a njihova potreba za slobodom može se sukobiti s tradicionalnim obiteljskim očekivanjima koja doživljavaju kao ograničavajuća.

Škorpion

Škorpioni su poznati po svojoj intenzivnoj i strastvenoj prirodi, a ti se osjećaji prelijevaju i na obiteljske odnose. Iznimno su zaštitnički nastrojeni i odani, no ne opraštaju lako izdaju ili povredu.

Iako duboko vole svoje bližnje, skloni su dugo pamtiti zamjerke i povremeno ih "izbaciti" u obliku žestokih rasprava. Njihov ponos je naglašen i teško priznaju vlastitu pogrešku.

U svađi ne teže nužno kratkoročnoj pobjedi; radije igraju dugu igru, a njihov je odgovor proračunat i žestok. Ako se osjećaju neshvaćeno, podići će zidove oko sebe, što dodatno otežava rješavanje sukoba.

Vodenjak

Vodenjaci od malih nogu pokazuju potrebu da budu drugačiji. Njihov buntovnički duh i originalnost često nailaze na nerazumijevanje unutar obitelji.

Svađama pristupaju s intelektualne i pomalo distancirane razine, rijetko dopuštajući emocijama da preuzmu kontrolu. Raspravljati s vodenjakom je teško jer rijetko spuštaju stvari na osobnu razinu, radije ostajući u svom idealnom svijetu.

Obiteljska okupljanja i tradicionalne vrijednosti mogu im biti zamorni, a njihova potreba za slobodom uvijek je na prvom mjestu, što neizbježno dovodi do sukoba s članovima obitelji koji cijene sigurnost i ustaljene norme.