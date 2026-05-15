FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
IVA RUNJANIN /

Udala se pobjednica showa 'Gospodin Savršeni'

Iako smo 2018. mislili da je plavokosa Iva Runjanin savršen izbor za tadašnjeg "Gospodina Savršenog" Gorana Jureneca, čini se da je pravu ljubav pronašla daleko od kamera

15.5.2026.
22:38
Hot.hr
RTL.hr
VOYO logo
VOYO logo

Show "Gospodin Savršeni" nekada joj je donio veliku medijsku prepoznatljivost, no danas je Iva Runjanin svoju najljepšu životnu priču odlučila živjeti daleko od televizijskih kamera. Plavokosa Iva izgovorila je sudbonosno "da" svom dugogodišnjem partneru Mati, a prve dojmljive trenutke raskošnog slavlja podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Novopečeni supružnici prvi su ples otplesali zagrljeni uz glazbu uživo, dok je posebnu notu cijeloj proslavi dala Irma Dragičević, mlada domaća akademska glazbenica.

Udala se pobjednica showa 'Gospodin Savršeni'
Foto: Iva Runjanin/Screenshot/Instagram

Iva je u objavama pokazala i trenutke druženja s djeverušama, a njezine prijateljice s ponosom su je nazvale "našom mladom". Plavokosa mladenka zablistala je u profinjenom izdanju, dok je njezin crnokosi odabranik Mate elegantnim stylingom savršeno pratio sofisticirani ton cijelog događanja.

Iako ju publika i danas pamti kao pobjednicu prve sezone RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni", u kojem je osvojila simpatije Gorana Jureneca, njihova ljubavna priča nije potrajala nakon završetka emisije. 

Danas plijeni pažnju svojim besprijekornim stilom, ali i uspješno gradi poslovnu karijeru kao marketing managerica i kao makeup artistica.

Iva RunjaninGoran JuranecGospodin Savršeni
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike