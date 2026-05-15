Udala se pobjednica showa 'Gospodin Savršeni'

Show "Gospodin Savršeni" nekada joj je donio veliku medijsku prepoznatljivost, no danas je Iva Runjanin svoju najljepšu životnu priču odlučila živjeti daleko od televizijskih kamera. Plavokosa Iva izgovorila je sudbonosno "da" svom dugogodišnjem partneru Mati, a prve dojmljive trenutke raskošnog slavlja podijelila je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama.

Novopečeni supružnici prvi su ples otplesali zagrljeni uz glazbu uživo, dok je posebnu notu cijeloj proslavi dala Irma Dragičević, mlada domaća akademska glazbenica.

Iva je u objavama pokazala i trenutke druženja s djeverušama, a njezine prijateljice s ponosom su je nazvale "našom mladom". Plavokosa mladenka zablistala je u profinjenom izdanju, dok je njezin crnokosi odabranik Mate elegantnim stylingom savršeno pratio sofisticirani ton cijelog događanja.

Iako ju publika i danas pamti kao pobjednicu prve sezone RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni", u kojem je osvojila simpatije Gorana Jureneca, njihova ljubavna priča nije potrajala nakon završetka emisije.

Danas plijeni pažnju svojim besprijekornim stilom, ali i uspješno gradi poslovnu karijeru kao marketing managerica i kao makeup artistica.