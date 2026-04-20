Soraya iz 'Gospodina Savršenog' otkrila tajnu svog dobrog izgleda: Ovo je njezina beauty rutina

Gledatelji su je upoznali u petoj sezoni RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni', gdje se brzo istaknula ne samo svojom pojavom, već i samopouzdanjem i stilom koji ne prolaze nezapaženo. Soraya je od prvog pojavljivanja privukla pažnju – kombinacijom njegovane estetike, osjećajem za detalje i atraktivnim izgledom.

Upravo zato s njom smo razgovarali o njezi kože, favoritima bez kojih ne može i malim trikovima koji čine razliku. U ovom beauty intervjuu Soraya otkriva kako održava svjež i njegovan izgled, ali i koliko su dosljednost i umjerenost zapravo ključ svega.

Koji je najbolji beauty tretman koji ste ikada isprobali i zašto?

Kemijski piling i profesionalno čišćenje lica. Koža nakon toga izgleda svježije, ujednačenije i proizvodi puno bolje djeluju na licu.

Koji proizvod vam je potpuno promijenio rutinu njege i život?

Dobar SPF. Dugoročno najviše utječe na zdravlje i izgled kože.

Koji je najneočekivaniji beauty trik koji ste naučili, a koji zaista djeluje?

Konstantna i pravilna rutina njege: čišćenje, toner za neutralizaciju pH kože, piling – posebno enzimatski piling koji je jako bitan za uklanjanje mrtvih stanica kože kako bi proizvodi mogli bolje prodirati u kožu. Nakon toga ide serum, ovisno o potrebama kože (hidratacija ili umirenje, anti-aging, dobar retinal), zatim SPF preko dana. Preko noći ide krema koja jača i obnavlja kožnu barijeru – često je nanosim u debljem sloju kao masku preko noći.

Vjerujete li više u skupe tretmane ili u kućne rituale njege?

Kućna njega kao baza. Skupi tretmani imaju smisla povremeno, ali ne mogu zamijeniti svakodnevnu rutinu. Također, dobar san i kvalitetna prehrana jednako su važni faktori.

Koji je komad odjeće ili modni dodatak u koji se uvijek isplati investirati?

Kvalitetne cipele, torba u neutralnoj boji, dobar kaput i kvalitetne sunčane naočale. Jedan outfit bez detalja je prazan; detalji poput naočala, nakita, torbi i šešira podižu cijeli izgled.

Postoji li tretman ili proizvod koji vas je potpuno razočarao, a oko kojeg je postojao veliki hype?

Često su to viralni proizvodi koji obećavaju brze rezultate, ali u stvarnosti daju prosječan učinak s obzirom na cijenu i očekivanja.

Kada biste mogli odabrati jedan modni trend da se nikada više ne vrati, koji bi to bio i zašto?

Previše fast fashion mikrotrendova koji traju jako kratko i potiču pretjeranu kupovinu. Također, trend izrazito kratkih “skinny” hlača koje završavaju ispod koljena i često narušavaju proporcije outfita.

Koji je vaš savjet za ljude koji žele izgledati moderno i njegovano, a da ne potroše mnogo?

Kvalitetni basic komadi, dobra njega kože i urednost. Stil je više u kombiniranju i detaljima nego u cijeni.

Koji vas je parfem posljednji oborio s nogu?

Zarko Perfume The Muse te Tom Ford Soleil Blanc – idealni parfemi za proljeće i ljeto.

Postoji li komad odjeće koji nikada ne biste obukli, bez obzira na trend?

Iskreno, moda je za mene izraz kreativnosti i smatram da se gotovo sve može kombinirati ako imaš osjećaj za stil. Ti nosiš odjeću, ne ona tebe! Ipak, imam svoje komade koje više ili manje volim i stalno mijenjam svoj stil, pa se ne bih strogo ograničavala. Jedino što nikada ne bih obukla su izrazito muške, široke trenirke u kričavim bojama poput neon žute, narančaste i slično. Volim oversized – ali sa stilom. Ne volim na ženama taj „bauštelski“ look. Not my vibe.

Što vam je najveći modni ili beauty luksuz koji sebi priznate da volite?

Kvalitetna njega kože i odlazak kod frizera, shopping terapija.

Kada biste mogli izabrati jedno desetljeće kao vječni izvor modne inspiracije, koje bi to bilo?

Devedesete – minimalizam, jednostavni krojevi i bezvremenska estetika koja se lako prilagođava današnjem stilu.

