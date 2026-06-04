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MONSTRUOZAN ČIN /

Jeziv slučaj zlostavljanja životinje kod Velike Gorice: Netko je ostavio štene zavezano za grob

Jeziv slučaj zlostavljanja životinje kod Velike Gorice: Netko je ostavio štene zavezano za grob
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Foto: Screenshot Facebook/ Sklonište za životinje Velika Gorica

Sklonište za životinje Velika Gorica sada traži dom za napušteno štene kojoj su dali ime Brankica

4.6.2026.
11:53
Tesa Katalinić
Screenshot Facebook/ Sklonište za životinje Velika Gorica
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Još jedan monstruozan čin zlostavljanja životinja zgrozio je javnost nakon što je netko u blizini Velike Gorice zavezao štene za grob.

O ovom mučnom slučaju izvijestio je Sklonište za životinje Velika Gorica. Kada su izašli na teren na groblje u Ščitarjevu, zatekli su bespomoćno štene koje je teškim lancem bilo vezano za nadgrobni spomenik, na temperaturi većoj od 30 stupnjeva.

"Curica je, štene od 5 mjeseci starosti, a već ima rane i ožiljke po vratu od tog istog teškog lanca. Puna krpelja, izbezumljena i u strahu od svega što joj se dogodilo nije znala bi li nas grizla ili bi se mazila", napisali su na svojoj Facebook stranici i dodali da se štene "ne može najesti koliko je gladno". 

Brankica traži dom

Iz udruge su rekli da su obavili pregled kod veterinara, a sada štencu traže dom.

"Obavili smo pregled kod veta, čipirana je i cijepljena, riješili smo krpelje, a sada nam preostaje pokušati riješiti i posljedice trauma koje je doživjela. ove se Brankica i tražimo joj najnježnije ruke", priopćili su. 

Zlostavljanje životinjaNapušten Pasštene
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