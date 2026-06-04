Jeziv slučaj zlostavljanja životinje kod Velike Gorice: Netko je ostavio štene zavezano za grob
Sklonište za životinje Velika Gorica sada traži dom za napušteno štene kojoj su dali ime Brankica
Još jedan monstruozan čin zlostavljanja životinja zgrozio je javnost nakon što je netko u blizini Velike Gorice zavezao štene za grob.
O ovom mučnom slučaju izvijestio je Sklonište za životinje Velika Gorica. Kada su izašli na teren na groblje u Ščitarjevu, zatekli su bespomoćno štene koje je teškim lancem bilo vezano za nadgrobni spomenik, na temperaturi većoj od 30 stupnjeva.
"Curica je, štene od 5 mjeseci starosti, a već ima rane i ožiljke po vratu od tog istog teškog lanca. Puna krpelja, izbezumljena i u strahu od svega što joj se dogodilo nije znala bi li nas grizla ili bi se mazila", napisali su na svojoj Facebook stranici i dodali da se štene "ne može najesti koliko je gladno".
Brankica traži dom
Iz udruge su rekli da su obavili pregled kod veterinara, a sada štencu traže dom.
"Obavili smo pregled kod veta, čipirana je i cijepljena, riješili smo krpelje, a sada nam preostaje pokušati riješiti i posljedice trauma koje je doživjela. ove se Brankica i tražimo joj najnježnije ruke", priopćili su.