Pronađeni bez mame, gladni i preplašeni: Ove njuške hitno traže dom

Azil Dubrovnik redovito objavljuje o psima koji se nalaze pod njihovom skrbi, a ovaj su put napisali priču o novopridošlicama - tri prekrasna štenca.

"Stari su oko 2 mjeseca, trenutno imaju oko 1,5 kg i pretpostavljamo da će biti manjeg do srednjeg rasta", napisali su iz azila.

Psiće je netko odbacio, pronađeni su preplašeni i gladni bez mame, piše Dubrovački dnevnik.

Traže im se udomitelji

Psići su sada sigurni i zbrinuti, a za desetak dana bit će spremni za odlazak u nove domove.

"Najviše od svega želimo da što prije pronađu ljude koji će ih voljeti i čuvati cijeli život. Molimo vas da podijelite objavu kako bismo im zajedno pomogli pronaći obitelj", poručili su iz azila.

Ostavili su i poveznicu na upitnik kojeg mogu ispuniti svi zainteresirani udomitelji.