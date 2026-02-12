Godinu dana igre, a onda velika odgovornost: Štenci koji će nekome promijeniti svijet

PSI POMAGAČI /

Da su psi puno više od ljubimaca, to svi već odavno znamo. Osobama s autizmom ili invaliditetom, djeci s poteškoćama u razvoju ili slijepim osobama, oni su partneri, oslonac, oni im olakšavaju život. Pomažu im otvoriti vrata, dohvatiti čašu, hodati, komunicirati ili vježbati.

Kako psa naučiti takvim vještinama? Koji trening moraju proći da bi postali psi pomagači?

Lumi i Zen jednostavno uživaju u ovoj sobi, gdje bi za nekih godinu dana mogli i raditi. Bit će kućni ljubimci dok su još mali, ali nakon toga, čeka ih veliki zadatak: da postanu psi pomagači. U tome će im pomoći privremena obitelj.

Zen je s njima tek pet dana. A Martina i Kaja nisu njegovi gazdarice, nego socijalizatorice. Do sada nisu imale psa, ali sada imaju godinu dana da ga nauče svakodnevnom životu.

"Bilo to kretanje među ljudima, bilo odlazak na posao, javni prijevoz, kazališta, kina znači sve ono što se prosječnom čovjeku dnevno događa, mi ga trebamo provodit kroz takve situacije, upoznavat s ljudima, bivat među djecom", rekle su socijalizatorice Martina Barišić Dvoržak i Kaja Dvoržak.

Više o štencima pogledajte u prilogu.