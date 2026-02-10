Je li Epstein bio špijun? Stručnjak: 'Postoji vjerojatnost da je bio tajni agent sigurnosne službe'

SREDSTVO UCJENE /

Priča o Jeffreyu Epsteinu više nije samo groteskni slučaj pedofilije i iskorištavanja maloljetnica: to je postala i priča o tome kako seksualne perverzije postaju sredstvo ucjene.

Je li se Epstein koristio seksualnom špijunažom? I dobrom starom KGB-ovom doktrinom medene zamke? Je li intimne trenutke moćnika s djevojkama koristio kao sredstvo kontrole? Je li bio agent Moskve ili možda ipak Mossada? Brojni mediji danas pišu o njegovim jakim vezama s Izraelom: financirao je izraelske organizacije, a FBI u svojim spisima piše da se sumnjalo da je bio Mossadov agent.

"Postoji visoka vjerojatnost da je on zapravo bio suradnik ili čak možda ubačeni tajni agent neke sigurnosne službe. Sve ozbiljne službe rade na način da ili plaćaju informacije ili ih na tajni način dobivaju, a jedan od tih je zapravo kriminalizacija odnosno kompromitiranje državnih dužnosnika", kaže sigurnosni stručnjak Željko Cvrtila.

