NEMA MIRA U SPLITU /

Buran dan na Poljudu: Bilić izašao pred novinare i potvrdio raskid s Vučevićem, evo kako je to izgledalo

Buran utorak u Hajduku. Goran Vučević više neće obnašati funkciju sportskog direktora kluba, ali će na Poljudu ostati do pronalaska i imenovanja njegova nasljednika. Javnosti su tu odluku obznanila dva predsjednika, onaj Uprave, Ivan Bilić i onaj Nadzornog odbora - Ljubo Pavasović Visković. Iako nisu ušli u konkretne razlog razlaza, zapelo je na onome što je obećano Vučeviću na početku mandata. Da su odnosi zategnuti, dalo se naslutiti početkom godine, kada je Ivan Bilić objavio da su klub napustili voditelj Hajdukove akademije Mišo Krstičević i pomoćnik sportskog direktora Vik Lalić. Jedini preživjeli tako je Ivan Rakitić koji zasad ostaje na istoj poziciji, a predsjednik Bilić govorio je i o statusu Marka Livaje koji ulazi u posljednju godinu ugovora s Hajdukom. 

