Vojarne se proširuju u ovih pet hrvatskih gradova: 'Povećavat ćemo broj ročnika'

OGLASIO SE ANUŠIĆ /

Hrvatski vojnici odlaze u Mađarsku gdje će idućih šest mjeseci sudjelovati u vojnim misijama NATO-a.

U isto vrijeme vojarne dočekuju mlade koje čeka vojna obuka.

Odaziv na liječnički pregled je 95 posto, a prolaznost 90-ak posto. Za ročnike su spremne vojarne u Slunju, Kninu i Požegi, no paralelno se radi na uređenju i proširenju vojarni i u Belom Manastiru, Dugom Selu, Varaždinu, Puli i Benkovcu.

'To znači da ćemo postepeno povećavati broj onih koji će odlaziti na temeljno vojno osposobljavanje. Prva godina i prva generacija neće zaživjeti u punom broju jer će jedan velik broj automatski dobivati odgodu zbog školovanja i nekih drugih razloga', objasnio je ministar obrane Ivan Anušić.

