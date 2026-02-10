FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OGLASIO SE ANUŠIĆ /

Vojarne se proširuju u ovih pet hrvatskih gradova: 'Povećavat ćemo broj ročnika'

Hrvatski vojnici odlaze u Mađarsku gdje će idućih šest mjeseci sudjelovati u vojnim misijama NATO-a. 

U isto vrijeme vojarne dočekuju mlade koje čeka vojna obuka.

Odaziv na liječnički pregled je 95 posto, a prolaznost 90-ak posto. Za ročnike su spremne vojarne u Slunju, Kninu i Požegi, no paralelno se radi na uređenju i proširenju vojarni i u Belom Manastiru, Dugom Selu, Varaždinu, Puli i Benkovcu. 

'To znači da ćemo postepeno povećavati broj onih koji će odlaziti na temeljno vojno osposobljavanje. Prva godina i prva generacija neće zaživjeti u punom broju jer će jedan velik broj automatski dobivati odgodu zbog školovanja i nekih drugih razloga', objasnio je ministar obrane Ivan Anušić

Više pogledajte u našem prilogu 

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
10.2.2026.
19:24
Ivan Milan
Vojni RokTemeljno Vojno OsposobljavanjeRocniciVojarna
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx